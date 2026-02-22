Novia de Eric Dane rompe el silencio tras la muerte del actor a causa de ELA

Janell Shirtcliff, La novia de Eric Dane, rindió homenaje al actor con una serie de emotivas publicaciones tras su fallecimiento a los 53 años.

La directora y fotógrafa, quien acompañó al recordado protagonista de Grey’s Anatomy durante su lucha contra la ELA, compartió en sus historias de Instagram varios recuerdos y momentos personales junto al actor, mostrando el profundo vínculo que los unía.

La primera imagen mostraba a Dane sonriendo mientras la observaba, protegido por unos lentes de sol oscuros y bajo la sombra de una palmera, en un momento íntimo y relajado.

Más tarde, Shirtcliff, de 42 años, publicó otra fotografía en la que el actor le da un beso en la cabeza mientras ambos posan en unas escaleras frente a un edificio. En la tierna escena, la pareja incluso lucía mocasines Gucci similares, un detalle que reflejaba la cercanía y complicidad entre ellos, de acuerdo con quien.com.

Las siguientes historias compartidas por Janell Shirtcliff mostraban a Eric Dane de buen ánimo, sonriendo abiertamente mientras disfrutaba de momentos cotidianos junto a ella y otras personas cercanas.

En otro de los recuerdos, la fotógrafa publicó un video en el que el actor posa durante una sesión de fotos mientras su hija, cuyo nombre no ha sido revelado públicamente, intenta dirigirlo detrás de cámara.

“Quiero que mires a mamá allá”, se escucha decir a la niña, provocando una reacción amable y cómplice del actor, quien sigue sus indicaciones con una sonrisa.

Tras la muerte del actor Eric Dane, luego de una dura batalla contra la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), amigos cercanos impulsaron una campaña solidaria con el objetivo de brindar apoyo económico a sus dos hijas.

La iniciativa, titulada Friends of the Dane Family, busca recaudar 250 mil dólares para asegurar el futuro de Billie y Georgia, de 15 y 13 años, respectivamente, fruto de su matrimonio con la actriz Rebecca Gayheart.