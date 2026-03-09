Nueva York despide a Willie Colón con misa pública en la Catedral de San Patricio

Familiares, amigos y seguidores se reunieron en Nueva York para rendir homenaje a Willie Colón, quien falleció el mes pasado a los 75 años.

En la Catedral de San Patricio, en el centro de Manhattan, se celebró una misa funeral pública luego de los velatorios privados y públicos. Su entierro será privado.

El trombonista, compositor, arreglista y cantante, cuyo verdadero nombre era William Anthony Colón Román, falleció el 21 de febrero. La causa no se anunció públicamente. Su familia informó que falleció pacíficamente rodeado de sus familiares en el Hospital Presbiteriano de Nueva York en Bronxville, Nueva York, de acuerdo con medios estadounidenses.

Según el programa oficial del funeral, le sobreviven su esposa de 49 años, Julia Colón Craig; sus cuatro hijos: William David (Rose) Colón, Adam Diego Colón, Alejandro Miguel (Nell) Colón; Patrick Antonio Colón; su hermana Isabell (Michael Johnson) Breston; seis nietos, tres bisnietos y numerosos sobrinos y sobrinas. “Si bien lamentamos su ausencia, también nos regocijamos por el don eterno de su música y los preciados recuerdos que perdurarán por siempre”, declaró su familia en un comunicado.