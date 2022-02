Obed Ibarra y Scarleth Valenzuela son los primeros soberanos de Carnaval de Mazatlán 2022

Quiero ayudar a la gente: Obed Ibarra

En su primer acercamiento con los medios de comunicación, ya como Rey del Carnaval, Obed fue muy enérgico al asegurar que quiere ser un soberano que ayude a los adultos mayores.

Habló sobre su vida personal, y dijo que su papá fue abandonado en su vejez por su “nueva familia”, y aunque tiene ya varios años que no vivía junto a él y su mamá, fue un hecho que lo marcó.

“Para ayudar a la gente, la corona no es para alzarla, hace rato le dije a usted (a la reportera de Noroeste), que la corona no era para alzarse, yo voy a trabajar, a trabajar muchísimo porque me la gané, no la quiero para alzarla en el cofre de mi abuela, no voy hacer cosas buenas, voy ayudar a la gente de la tercera edad” dijo el también compositor y músico.

“Voy a retomar mi carrera artística, yo apoyo a la gente con cáncer, desde antes de hacer esto, pero eso no se tiene que decir, pero yo tengo una página”.