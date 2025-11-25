Obligan al cantante José Luis Rodríguez ‘El Puma’ a bajar de un avión

En el video se puede escuchar al cantante asegurar que no se sentía bien, mientras que el personal de la aerolínea insistía en que debía salir del avión de inmediato. Entre órdenes tajantes, reclamos y miradas incómodas, la situación escaló hasta convertirse en un bochorno internacional.

El momento, grabado por un pasajero, dejó al artista en medio de una escena que nadie quisiera vivir... y menos frente a un teléfono grabando.

El vuelo pintaba para ser tranquilo, pero terminó en un escándalo que ya circula en todas las redes: José Luis Rodríguez, El Puma, fue obligado a abandonar un avión de American Airlines tras una tensa discusión con parte de la tripulación.

Todo ocurrió cuando el avión aún no despegaba y El Puma viajaba de Ecuador a Estados Unidos. De pronto, un miembro de la tripulación se acercó al cantante y, con un tono que no dejaba espacio para dudas, le exigió abandonar el vuelo.

El video, que ya vuela solo en redes sociales, captó el momento exacto en el que el empleado lanza la frase que desató la polémica, señala milenio.com

Antes de entrar a las declaraciones, vale recordar que el artista grababa con su celular mientras relataba que estaba siendo tratado de manera injusta y que jamás había vivido algo parecido. El ambiente dentro de la cabina era de tensión pura: un pasajero filmando, la tripulación molesta y un avión lleno de testigos que no sabían si mirar, intervenir o fingir que nada pasaba.

Fue entonces cuando se escucha la frase contundente del empleado de la aerolínea: “¡Desembarque de mi avión ahorita!”. El cantante, sorprendido, cuestionó el trato y explicó que no se sentía bien. Pero la discusión siguió subiendo de tono, a lo que el miembro de la tripulación insistió.

El reclamo del intérprete tampoco tardó en llegar: “No me siento bien y de parte de la tripulación no me dejan estar acá, primera vez en mi vida”.

Finalmente, sin más opciones y visiblemente incómodo, El Puma tomó su maleta y se retiró. Lo que realmente detonó la discusión se conoció después.