Obsequia Taylor Swift un bono de 197 millones de dólares a su equipo de trabajo

Taylor Swift volvió a ser tendencia, esta vez no por un lanzamiento o un récord de ventas, sino por una decisión relacionada con su equipo de trabajo.
La cantante estadounidense entregó un bono total de 197 millones de dólares a las personas que participaron en The Eras Tour, su gira mundial más exitosa.
La información fue confirmada tras el estreno de la docuserie The End of an Era, disponible en Disney+, donde se muestra el momento en que Swift comunica la noticia a músicos, bailarines, choferes y personal operativo. Aunque el monto exacto fue silenciado en el video, el dato ya había sido reportado previamente por medios estadounidenses, por lo que la escena funcionó como validación pública.
December 13, 2025
De acuerdo con la información confirmada, el bono se repartió entre 1970 personas, lo que equivale a 100 mil dólares por trabajador. Además del pago económico, cada integrante recibió cartas escritas a mano por Taylor Swift como agradecimiento por su labor durante la gira, detalla elimparcial.com
En la docuserie, la propia cantante explica que eligió no mantener el gesto en privado. Señala que su intención es marcar un precedente en la industria musical, donde el éxito de una gira suele beneficiar de forma principal al artista y no siempre a todo el equipo que la hace posible.
La artista dejó claro que buscó visibilizar que el éxito de un tour es resultado de un trabajo colectivo y que los beneficios económicos también deben compartirse.
Según la sinopsis oficial de Disney+, The End of an Era es una docuserie de seis episodios que documenta el detrás de escena de Taylor Swift | The Eras Tour. La producción aborda el armado del espectáculo, su impacto global y el funcionamiento interno que dio forma al fenómeno.
El contenido incluye momentos personales de la cantante y la participación de artistas como Gracie Abrams, Sabrina Carpenter, Ed Sheeran y Florence Welch, además de la presencia de familiares y amigos cercanos.
Los primeros dos episodios se estrenaron el 12 de diciembre, mientras que los cuatro restantes llegarán en lanzamientos dobles programados para el 19 y 26 de diciembre.
Uno de los puntos que más expectativa generó es la inclusión de Travis Kelce, jugador de fútbol americano y actual pareja de Taylor Swift, en el elenco de la docuserie.
Su aparición anticipa un foco especial en los conciertos realizados en Argentina, en particular el del 11 de noviembre en el estadio de River Plate, donde ambos protagonizaron un momento que se volvió viral.
La decisión de grabar y difundir el anuncio del bono también generó cuestionamientos. Algunos usuarios señalaron que el acto pudo haberse realizado de forma privada, ya que hacerlo para su dcumental, sólo demostraba que era una estrategia de marketing.