Obsequia Taylor Swift un bono de 197 millones de dólares a su equipo de trabajo

Taylor Swift volvió a ser tendencia, esta vez no por un lanzamiento o un récord de ventas, sino por una decisión relacionada con su equipo de trabajo. La cantante estadounidense entregó un bono total de 197 millones de dólares a las personas que participaron en The Eras Tour, su gira mundial más exitosa. La información fue confirmada tras el estreno de la docuserie The End of an Era, disponible en Disney+, donde se muestra el momento en que Swift comunica la noticia a músicos, bailarines, choferes y personal operativo. Aunque el monto exacto fue silenciado en el video, el dato ya había sido reportado previamente por medios estadounidenses, por lo que la escena funcionó como validación pública.

De acuerdo con la información confirmada, el bono se repartió entre 1970 personas, lo que equivale a 100 mil dólares por trabajador. Además del pago económico, cada integrante recibió cartas escritas a mano por Taylor Swift como agradecimiento por su labor durante la gira, detalla elimparcial.com En la docuserie, la propia cantante explica que eligió no mantener el gesto en privado. Señala que su intención es marcar un precedente en la industria musical, donde el éxito de una gira suele beneficiar de forma principal al artista y no siempre a todo el equipo que la hace posible.

Momento cuando Taylor Swift comparte la noticia del bono con sus bailarines.