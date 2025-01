Obtiene Adele jugosa fortuna con sus conciertos en Las Vegas

Adele ha sumado a su patrimonio una cifra impresionante gracias a sus residencias en Las Vegas y Munich. La cantante británica no solo llevó poderosas actuaciones a sus fanáticos entre 2024 y 2023, sino además logró romper récords y generar una fuerte suma de ingresos en recompensa.

La residencia “Weekends with Adele” en el Colosseum de Caesars Palace, que terminó en noviembre de 2024 después de dos años de presentaciones, se convirtió en uno de los mayores logros de la cantante tanto en términos artísticos como financieros.

Según notas de The Mirror y Daily Mail, cada espectáculo en Las Vegas recaudó aproximadamente 1.75 millones de dólares. Dado que la residencia estuvo llena en todas sus fechas, Adele pudo sumar una cifra monumental a su fortuna.

El éxito de sus series de conciertos refleja la alta popularidad de la música de Adele, incluso cuando su último álbum, 30, fue lanzado en 2022.

Gracias a su prolífica carrera, Adele se ha consolidado como una de las artistas más ricas del mundo. En 2024, su fortuna ascendió a 170 millones de libras, lo que marca un incremento significativo respecto a los 165 millones del año anterior, según el Sunday Times Rich List.

Además, la cantante británica recauda ingresos por ventas de discos, derechos de autor y acuerdos de publicación, lo que le permite inyectar liquidez a sus finanzas incluso años después de la última producción de su álbum.

Las cuentas de sus empresas también han revelado cifras impresionantes. En Melted Stone Publishing Ltd, la compañía encargada de sus derechos de autor y publicaciones, Adele depositó 13.5 millones de libras, mientras que Melted Stone Ltd tuvo 6 millones, y A. Adkins Touring Ltd registró 42 mil libras.

Las ganancias totales de sus tres firmas en 2023 ascendieron a 7.7 millones de libras, lo que demuestra la amplitud de su negocio musical.

El éxito de Adele no se limitó a Las Vegas. En su residencia en Munich, la cantante británica consiguió romper dos récords mundiales.

En primer lugar, sus conciertos en la capital alemana atrajeron a más de 730 mil personas, un récord para cualquier residencia fuera de Las Vegas. Este logro fue reconocido oficialmente por Guinness World Records, que celebró la magnitud de su espectáculo en el Allianz Arena.

El segundo récord obtenido fue por el impresionante escenario visual de la residencia, que incluyó la “pantalla LED continua más grande del mundo”. Este logro fue posible gracias a un montaje técnico espectacular y a un diseño visual de vanguardia que acompañaba cada una de las canciones de Adele.

Por la trascendencia de los shows en Munich, la artista estaría planeando el lanzamiento de un documental que explorará el arduo trabajo que implicó crear el escenario y el evento en sí. Según The Mirror, este documental se lanzará a través de una plataforma de streaming, y ofrecerá a los seguidores de Adele una mirada detrás de las cámaras a la ingeniería que permitió que el espectáculo fuera posible.

En medio de su éxito profesional, Adele también atraviesa una etapa feliz en su vida personal. La cantante está comprometida con el agente deportivo Rich Paul, con quien planea casarse y tener más hijos. El 18 de julio de 2024, Paul le propuso matrimonio con un anillo de diamantes de cuatro quilates, y ella confirmó la noticia durante su concierto en Munich el 9 de agosto.