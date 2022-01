$!Obtiene el Tik Toker sinaloense Sael Maldonado premio al Live más visto en Latinoamérica

“Apenas como que me está cayendo el 20 de este premio, estoy contentísimo y agradecido con toda la gente por todo el apoyo, la verdad yo no pensaba ganar, no pasó por mi mente cómo iba a festejar este premio si lo ganaba, porque los demás nominados eran muy fuertes, por lo que yo no veía la posibilidad de ganar, pero la vida te sorprende y este premio, la verdad es una sorpresa y satisfacción muy grande para mí”, destacó Maldonado.

El Tik Toker compartió que su éxito en esta plataforma se debe, principalmente, a la comicidad de sus videos, los cuales comparte a sus más de 2 millones de seguidores, por lo que cada transmisión que realiza cuenta con una importante presencia de sus fans.