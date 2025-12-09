Ocupa ‘All i want for christmas is you’ el primer puesto en el Chart Billboard Hot 100

Cada año, cuando inicia la tan esperada temporada navideña, hay una canción que inevitablemente vuelve a tomar el control de playlists, radios, centros comerciales e incluso redes sociales, se trata de All I Want for Christmas Is You, el clásico navideño de Mariah Carey.

Este es un tema que, a pesar del paso del tiempo, sigue marcando el inicio oficial de las fiestas para millones de personas en el mundo. Y aunque ya es tradición que esta melodía resurja con fuerza en diciembre, este año logró un récord que la coloca en un nivel aún más alto dentro de la historia de la música.

All I Want for Christmas Is You, consiguió su 19 semana en el puesto número 1 del chart Billboard Hot 100, lo que la coloca como una de las canciones con más semanas en la cima en toda la historia de la lista, las demás con las que empata este récord son, A Bar Song (Tipsy) de Shaboozey y Old Town Road de Lil Nas X con Billy Ray Cyrus.