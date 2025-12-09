Ocupa ‘All i want for christmas is you’ el primer puesto en el Chart Billboard Hot 100

Cada año, cuando inicia la tan esperada temporada navideña, hay una canción que inevitablemente vuelve a tomar el control de playlists, radios, centros comerciales e incluso redes sociales, se trata de All I Want for Christmas Is You, el clásico navideño de Mariah Carey.
Este es un tema que, a pesar del paso del tiempo, sigue marcando el inicio oficial de las fiestas para millones de personas en el mundo. Y aunque ya es tradición que esta melodía resurja con fuerza en diciembre, este año logró un récord que la coloca en un nivel aún más alto dentro de la historia de la música.
All I Want for Christmas Is You, consiguió su 19 semana en el puesto número 1 del chart Billboard Hot 100, lo que la coloca como una de las canciones con más semanas en la cima en toda la historia de la lista, las demás con las que empata este récord son, A Bar Song (Tipsy) de Shaboozey y Old Town Road de Lil Nas X con Billy Ray Cyrus.
Lanzada en 1994, la canción tuvo un relanzamiento gracias al famoso streaming, lo que le dio nueva vida por así decirlo. Desde 2019, cuando por primera vez alcanzó el No. 1, se ha convertido en un himno recurrente cada temporada navideña, señala milenio.com
Además, Mariah Carey se volvió la única artista solista con éxitos número uno en cuatro décadas diferentes (los 90, 2000, 2010 y 2020). No solo es un récord, es una reafirmación de su legado, pues la canción sigue generando millones de streams, ingresos y sobre todo una gran nostalgia.
Más allá de números, demuestra que un villancico puede convertirse en una tradición global y que, con él, Mariah Carey sigue reinando cada diciembre.