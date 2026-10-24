Ofertan en Miami, mansión de Juan Gabriel, valuada en 38.9 millones de dólares

El terreno ocupa casi cuatro hectáreas y conserva una conexión con la historia personal del intérprete, quien adquirió la propiedad en 1995.

De acuerdo con información de Univision, la finca se encuentra en Southwest Ranches, en el condado de Broward, al norte de Miami. La inmobiliaria Coldwell Banker publicó el anuncio el 7 de octubre de 2026.

Una propiedad ligada a la vida de Juan Gabriel vuelve a llamar la atención por su valor inmobiliario. La residencia que perteneció al cantante mexicano en Florida se ofrece por 38.9 millones de dólares, después de pasar por una compraventa y una serie de remodelaciones que la convirtieron en un complejo privado con distintas instalaciones de lujo.

El precio actual destaca frente a la operación inmobiliaria más reciente. En junio de 2022, una sociedad privada compró la residencia por 9 millones de dólares, según registros del condado citados por medios de comunicación. La cantidad que ahora se solicita equivale a más de cuatro veces ese monto, señala elimparcial.com

Sin embargo, la diferencia entre ambos precios no representa una ganancia confirmada. La propiedad continúa anunciada y los 38.9 millones de dólares corresponden al precio solicitado, no a una venta concluida.

La finca va más allá de una residencia de grandes dimensiones. La descripción inmobiliaria contempla seis construcciones, con espacios destinados a recibir invitados, practicar deporte, descansar y organizar actividades recreativas dentro del mismo terreno.

La casa principal tiene cinco habitaciones y está acompañada por una vivienda independiente para huéspedes. El complejo también cuenta con una casa club y otras instalaciones que fueron incorporadas o renovadas después de la compraventa de 2022.

Uno de los espacios más destacados es un pabellón de baloncesto de aproximadamente 975 metros cuadrados. La instalación incluye una cancha con piso deportivo, vestidores y áreas desde las que se pueden observar los partidos. Según reportes inmobiliarios, el espacio es utilizado por un programa deportivo sin fines de lucro.

La propiedad también dispone de dos piscinas, estanques, árboles frutales y jardines. Entre sus áreas de entretenimiento y bienestar figuran un gimnasio, sauna, baño de vapor, sala de masajes y un espacio para proyecciones privadas.

Estas instalaciones forman parte de la transformación del inmueble en una finca de lujo. La extensión del terreno permite distribuir las distintas construcciones y áreas recreativas sin concentrarlas en un solo edificio.

La diferencia entre la compraventa de 2022 y el anuncio actual es uno de los datos que más destacan de la propiedad. La sociedad que adquirió la mansión pagó 9 millones de dólares; ahora, el precio anunciado es de 38.9 millones, una diferencia de 29.9 millones de dólares.

La finca experimentó remodelaciones y mejoras después de la adquisición, con instalaciones deportivas, áreas de bienestar y espacios de entretenimiento que amplían sus posibilidades de uso. Por eso, la comparación entre ambas cantidades debe considerar que el inmueble que se ofrece actualmente no necesariamente conserva las mismas condiciones que tenía cuando fue comprado.

Por ahora, no se ha confirmado una nueva compraventa ni una oferta aceptada. El monto de 38.9 millones de dólares refleja lo que los propietarios buscan obtener por la finca, no necesariamente el precio que pagará un futuro comprador.