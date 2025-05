Oficializan Kylie Jenner y Timothée Chalamet su relación en Europa

Esta aparición no sólo confirma lo que todos los medios y las redes sociales llevan meses comentando, sino que también parece lanzar un mensaje: esta pareja no va a jugar con las reglas de Hollywood.

Kylie Jenner y Timothée Chalamet eligieron Europa, no Los Ángeles ni Nueva York, para oficializar su relación de pareja sobre una alfombra roja. Y no fue cualquier alfombra: se trató de la de la 70 edición de los premios David di Donatello , “el Oscar del cine italiano”, un evento caracterizado por el cine de autor y tradición europea.

Luego de haberse convertido en una de las parejas favoritas de internet, aún seguimos preguntándonos qué es lo que une o lo que tienen en común Kylie y Timmy.

Timothée Chalamet es el arquetipo del actor indie que conquistó la Meca del Cine sin cumplir con las exigencias de un físico hollywoodense que ha forjado una carrera en torno a la sensibilidad artística, el cine internacional, las megaproducciones Call Me by Your Name, Dune, The French Dispatch, Wonka) y una estética masculina que rompe con la rigidez del macho alfa.

Kylie Jenner, en cambio, es uno de los íconos de la cultura pop más comerciales (si no es que el más dentro de su generación): es magnate del maquillaje, el producto más refinado del clan Kardashian-Jenner y un símbolo absoluto del capitalismo digital, señala quien.com

Podría decirse que son, en muchos sentidos, polos opuestos. Pero pareciera ser que en la era de los algoritmos, los opuestos no sólo se atraen, se maximizan, se viralizan, enamoran y se vuelven un referente cultural al instante.

El debut formal de Timothée Chalamet y Kylie Jenner como pareja en los David di Donatello fue algo más que un gesto romántico; fue una estrategia. Aparecer juntos en un evento europeo de cine de prestigio, rodeados de estrellas del séptimo arte y lejos del ruido de TMZ, les da un halo de sofisticación que reconfigura su imagen mediática.

Ya no son solo los eventos deportivos, conciertos, premiaciones hollywoodenses o escapadas a restaurantes rodeados por hordas de paparazzi. Ahora se presentan como una pareja que sabe manejar el timing, el contexto y la estética del espectáculo global.