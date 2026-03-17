Ofrece Banda El Recodo un concierto gratuito en Tonalá, Jalisco

El municipio de Tonalá celebró el Día del Mestizaje con un gran evento musical que promete reunir a cientos de personas en el corazón de la ciudad. Como parte de los festejos, se realizó un concierto totalmente gratuito encabezado por la reconocida agrupación sinaloense Banda El Recodo, considerada una de las bandas más emblemáticas de la música regional mexicana. El espectáculo se realizó el fin de semana, teniendo como escenario en la Avenida Tonalá al cruce con Avenida Tonaltecas, en pleno centro del municipio.

“Anoche Tonalá, Jalisco vibró con el poder de la madre de todas las bandas. Miles de voces se unieron en una sola para cantar cada canción y vivir una noche llena de música, fiesta y tradición, señala telediario.mx “Gracias Tonalá por regalarnos un ambiente impresionante y por demostrar una vez más que cuando suena Banda El Recodo, la historia se escribe con el corazón de su gente. ¡Nos vemos en la próxima!”, escribió la agrupación en sus redes sociales. Además de la presentación estelar de Banda El Recodo, el cartel del evento también incluye la participación de otras agrupaciones que animarán la jornada musical.

Miles de personas se reúnen a disfrutar del concierto.

Entre ellas se encuentran la Sonora Mermelada, conocida por su estilo tropical y festivo, así como Lealtad Norteña, agrupación que interpretará éxitos del género norteño para el público asistente. Cabe destacar que el dinero recaudado de este espectáculo, de aquellos que pagaron para tener un lugar preferente, será destinado a tratamientos de hemodiálisis, por lo que la iniciativa tiene también un propósito solidario en beneficio de personas que requieren este tipo de atención médica. Con música en vivo, ambiente familiar y una causa solidaria detrás, el concierto por el Día del Mestizaje se convirtió en uno de los eventos más concurridos del fin de semana en Tonalá y el Área Metropolitana de Guadalajara, reuniendo a miles de personas en la avenida principal.