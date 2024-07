Con un homenajes, vistazos y apariciones de la cultura francesa alrededor del mundo calentaron los ánimos y el escenario para que Dion diera el cierre que esta espectacular ceremonia merecía.

Con el poder de su voz fue que interpretó a los pies de la Torre Eiffel la canción francesa Hymne A L’Amour, titulado al español como Himno al amor, de la famosa cantante francesa Édith Piaf.

Desde hace días la intérprete de My Heart Will Go On se encuentra en París, de hecho ha tenido encuentros con grupos de fanáticos quienes le han mostrado respeto y amor.