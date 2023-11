Una vibrante noche fue la que brindó la cantante Gloria Trevi, durante la segunda de las presentaciones que se viven en la fiesta del Palenque de Culiacán 2023, donde la famosa regiomontana no solo hizo vibrar, sino también impregnó de energía el sold out que se presentó en su espectáculo.

Con cada una de sus melodías, la regiomontana no dejó de complacer a sus fans, desde la más pequeña hasta el más grande, bailando y cantando sus temas, entregando su cariño total a la interprete, siendo una niña de entre el público la elegida para bailar y cantar junto a ella, a quien abrazó, entregándole un ramos de flores.

Con esa energía que distingue a La Trevi, la noche cada vez se volvía mucho más vibrante, y en los asientos, el público no daba muestra de cansancio, armándose así una gran fiesta con Esa hembra es mala, La Papa sin catsup, Zapatos viejos, Me lloras, Todos me miran, Vestida de azúcar, entre otras.

El espectáculo que La Trevi ofreció cargó de energía a su nutrido público, a quienes su espontaneidad conquistó, no dejando de agradecerles una vez más todo amor, y apoyo hacia ella, dejándose abrazar incluso por algunas personas de la primera fila.

Sin lugar a dudas, nadie quería terminar esta gran celebración con Gloria Trevi, pero después de dos horas de una presentación única, con su música en vivo, bailarines y su cautivante presencia, la regiomontana se despidió de Culiacán, ante una ovación de aplausos, llevando a los presentes a la gloria.