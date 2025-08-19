$!Ofrece Luis Ángel ‘El flaco’ su concierto ‘Fiesta en el mar’ en un escenario flotante y frente a las tres islas

MAZATLÁN._ Un espectáculo sin precedentes se vivió la tarde de este martes en el puerto, donde Luis Ángel “El flaco” convirtió el mar en su escenario al presentar su concierto “Fiesta en el mar”, donde reunió a cientos de personas en un formato nunca antes visto dentro de la música regional mexicana. Fiel a su estilo innovador y cercano con su público, el intérprete mazatleco decidió transformar un catamarán en su escenario flotante, equipado con bocinas de alta calidad, iluminación y la presencia de su agrupación completa, con el objetivo de qué la música se escuchara con fuerza y nitidez en mar abierto. De esta forma se consiguió que la experiencia se sintiera como un concierto de gran formato, pero a su vez contando con el océano pacífico y las tres islas como sumar con natural. Ante este original formato, el público no se hizo esperar y cientos de personas llegaron en distintas embarcaciones desde catamaranes turísticos, yates privados, jetskis, kayaks y entre otros vehículos marítimos, para así, converger en la zona de tres islas y ser parte de esta fiesta inédita.

Incluso, hubo aquellos que optaron por disfrutar del espectáculo, desde la isla del medio, la cual se convirtió en un mirador improvisado, desde el cual locales y turistas pudieron ser testigos de esta inolvidable presentación. Durante esta presentación, “El Flaco” deleitó a los presentes interpretando sus más grandes éxitos como “ Y si se quiere ir”, “La ley de la vida”, “Mi último deseo”, “Hasta la miel amarga”, así como sus más recientes sencillos como “Recuérdalo bien”, “Que se entere de una vez” y “Me saque la lotería”.











Acompañándolo en su concierto, estuvieron los cantantes Roberto Junior y Luis Alfonso Partida “El Yaki”, con quienes cantó temas como “El Coco no”, “Si te vas” y “Mi ranchito”, elevando los ánimos de los asistentes a este espectáculo. Con esta presentación, Luis Ángel “El Flaco” despertó una atmósfera festiva y cargada de emoción, donde mazatlecos y visitantes, compartieron un mismo entusiasmo, celebrando como uno de los artistas más queridos de la región, ofreció un regalo a su gente, en el cual el mar, las embarcaciones y la música se mezclaron en una postal que difícilmente se olvidará, para reforzar la cultura del puerto donde la música se rompe en cada ola. Sin embargo, la fiesta concluyó antes de tiempo cuando la naturaleza se hizo presente, ya que justo cuando la energía alcanzaba su punto más alto, una repentina lluvia, acompañada de fuertes vientos, sorprendió a los presentes obligando a detener la presentación antes de lo previsto y dispersó rápidamente las embarcaciones que rodeaban en el lugar.