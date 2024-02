De pronto, las luces se apagaro, y en el medio del campo de juego el montaje que tuvo un precio de más de 13 millones de dólares y que lucía espectacular recibió a Usher, sentado en un trono vistiendo de blanco abriendo el show con el tema Caught Up , tema lanzado en 2004 como parte del álbum Confessions, seguido de O my God , junto a Will i am.

Alicia Keys fue la primera sorpresa de la noche interpretando con ella If I Ain’t Got You y May Boo.

Acompañado de cientos de bailarines con quienes realizó perfectas coreografías, el cantante se apoderó del escenario para interpretar esta vez los éxitos Superstar y Love in this Club .

La segunda sorpresa de la noche fue la presencia de la artista Alicia Keys, con quien interpretó los temas If I Ain’t Got You, ella luciendo un ajustado atuendo en rojo, dando el toque nostálgico al show, para luego seguir con la algarabía del tema My Boo.

Pero esta no fue la única sorpresa de la noche, tras un nuevo cambio de vestuario, apareció en color azul y con patines, para liberar el tema Turn down for what, acompañado por el DJ Snake y Lil Jon.