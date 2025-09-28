Ofrecen concierto Los Freddys y Los Muecas en Sinaloa

LOS MOCHIS._ En una gira romántica, Freddys y Los Muecas ofrecen su concierto Leyenda Gruperas en Los Mochis, donde la nostalgia y buenos recuerdos que evocan la música de los años 70 se hizo presente con estas dos agrupaciones que dejaron huellas en la música romántica de México.

Originarios de Mexicali, Los Muecas con estilo singular interpretaron sus melodías emblemáticas que en la década de los años 70 enamoraron a tantas parejas, temas como Silvia, Alicia, El olvido no ha llegado, Con cartitas y muchos éxitos más interpretaron la vieja guardias y la nueva alineación de la agrupación romántica.

Y del sur y centro México, Los Freddys, que se formaron en los años 60, hicieron su presentación con sus nuevos elementos y Fernando Tapia fundador que los acompaña, arrancaron con un recorrido musical de éxito del 77, 81, haciendo cantar y suspirar al selecto público que no paró de cantar.

Freddys interpretó Me he quedado sin tu amor, Déjenme llorar, Mi linda esposa entre muchos más, haciendo un concierto de juntos pero no revueltos consiguió que el público disfrutara de noche irrepetible.

Reconocimientos

A mitad de concierto de la segunda agrupación Los Freddys se interrumpió y subió Fernando Solís, líder del Stirtt e invitó al empresario Jaime Armenta de Five Brother, porque se reconoció a tres talentos mochitenses de la música: Prisciliano Thomas Ruiz por 45 años de trayectoria musical con el Grupo Libra, así como Jesús Manuel Wong por 45 años también en música con Grupo Libra y a Martin Corrala Ayala compositor del Regional Mexicano. Jaime y Fernando Tapia de Los Freddys fueron los encargados de entregar por primera vez este reconocimiento.