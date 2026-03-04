Ofrecerá Sandra Fes una presentación especial en Los Mochis

Llena de emoción por regresar a casa y cantar a los suyos, se encuentra la cantante sinaloense Sandra Fes, quien regresa a Los Mochis, la tierra que la vio nacer, donde ofrecerá un concierto el viernes 6 de marzo, en un conocido salón de la ciudad.

Sandra Fabiola Espinoza, mejor conocida como Sandra Fes es una cantante y actriz sinaloense, oriunda de Los Mochis, lugar que la vio nacer como artista desde pequeña, tomando la decisión de conquistar los escenarios con su talento, lo que llevó al culminar la preparatoria a viajar a la Ciudad de México para seguir su sueño, logrando ingresar a la Asociación Nacional de Actores.

“Para mí lo principal siempre había sido el canto, porque yo cantaba en todos lados en Los Mochis, actividad que combinaba con clases de baile como ballet, jazz, entre otros, lo que me permitía estar activa en el canto, la actuación y el baile, lo que me llevó a comenzar en la actuación, por ser un profesión muy completa” dijo.

Detalló que esta preparación le permitió participar en teatro musical, para posteriormente, tener la oportunidad de cantar en Japón, esto en 2020, lugar donde permaneció cuatro meses, justo cuando inició la pandemia, obligándola volver a casa.

Ya en Los Mochis, dijo, había lanzado un EP, el cual se tituló El pronóstico del tiempo, esto con la idea de equilibrar su vida entre la actuación y la música, tema que se sumó a Amable desprecio, lanzado en 2017.

“Durante la pandemia, me di a la tarea de aprender guitarra, porque yo sólo sabía tocar piano, así fue como empecé a escribir muchas canciones, y a experimentar cosas, porque la pandemia nos hizo reflexionar cosas, por lo que saliendo de esta situación, me enfoqué más en la música, tomando también trabajos de actuación, que sólo fueran en estudios o de grabación, metiéndome de lleno en la música”.