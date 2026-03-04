Ofrecerá Sandra Fes una presentación especial en Los Mochis

Llena de emoción por regresar a casa y cantar a los suyos, se encuentra la cantante sinaloense Sandra Fes, quien regresa a Los Mochis, la tierra que la vio nacer, donde ofrecerá un concierto el viernes 6 de marzo, en un conocido salón de la ciudad.
Sandra Fabiola Espinoza, mejor conocida como Sandra Fes es una cantante y actriz sinaloense, oriunda de Los Mochis, lugar que la vio nacer como artista desde pequeña, tomando la decisión de conquistar los escenarios con su talento, lo que llevó al culminar la preparatoria a viajar a la Ciudad de México para seguir su sueño, logrando ingresar a la Asociación Nacional de Actores.
“Para mí lo principal siempre había sido el canto, porque yo cantaba en todos lados en Los Mochis, actividad que combinaba con clases de baile como ballet, jazz, entre otros, lo que me permitía estar activa en el canto, la actuación y el baile, lo que me llevó a comenzar en la actuación, por ser un profesión muy completa” dijo.
Detalló que esta preparación le permitió participar en teatro musical, para posteriormente, tener la oportunidad de cantar en Japón, esto en 2020, lugar donde permaneció cuatro meses, justo cuando inició la pandemia, obligándola volver a casa.
Ya en Los Mochis, dijo, había lanzado un EP, el cual se tituló El pronóstico del tiempo, esto con la idea de equilibrar su vida entre la actuación y la música, tema que se sumó a Amable desprecio, lanzado en 2017.
“Durante la pandemia, me di a la tarea de aprender guitarra, porque yo sólo sabía tocar piano, así fue como empecé a escribir muchas canciones, y a experimentar cosas, porque la pandemia nos hizo reflexionar cosas, por lo que saliendo de esta situación, me enfoqué más en la música, tomando también trabajos de actuación, que sólo fueran en estudios o de grabación, metiéndome de lleno en la música”.
Durante el 2022 y 2023, recordó, sacó nuevos sencillos, entre ellos el tema Novio, el cual tuvo una muy buena respuesta por parte del público, un tema pop fresco, lo que generó que llegaran invitaciones para presentarse en giras escolares, diferentes lugares, expandiendo así su música, respaldando así su decisión de seguir en la industria musical.
Fue a finales de 2024 cuando Sandra se da a la tarea de grabar un nuevo disco conformado por 12 canciones, para lanzarlo en 2025, el cual llevó por título Un año contigo, una producción dividida en las temporadas del año, es decir, que cada canción representaba un mes del año, en el que cada tema va relatando una historia.
Un año contigo, abarca varios género musicales, desde pop, cumbia hasta mariachi, un disco al que Sandra definió como muy personal, con temas que escribió a sus padres, a su hermano, entre otros, manteniendo una línea homogénea en el aspecto musical.
De vuelta a sus raíces
Respecto al concierto que ofrecerá este 6 de marzo, detalló que será un volver a sus raíces, volver a recolectar con aquella pequeña Sandra que cantaba y bailaba en Los Mochis, a reencontrarse con su gente, para que descubran todo lo bueno que ha creado en su vida artística.
”En este concierto vamos a tener mayormente canciones mías, desde las primeras hasta las que tengo hoy en este disco, pero también cantaré algunos covers que la gente estuvo acostumbrada a escucharme, canciones rancheras y más”.
Detalló estará dividido en dos partes, la primera será acústica, acompañada de su guitarra, y la segunda parte de concierto estará junto a toda su banda.
Cabe destacar que este concierto forma parte de su gira Un año Contigo Tour, la cual comenzó en Ciudad de México, siguió en Sinaloa, y posterior a esta presentación, continuará en Guadalajara, para cerrar el tour en Monterrey a finales de año.
Con 15 años dentro de la escena musical, Sandra considera que la evolución que ha experimentado, radica principalmente en si preparación, pues considera que un artista siempre debe estar en crecimiento completo en todos los aspectos, canto, baile, actuación, manteniendo siempre la humildad.
”Sigo aprendiendo, pero sobre todo, sigo con la disposición de continuar trabajando en mi proyecto, evitando caer o estar estancado en lo mismo. A mí me gusta seguir experimentando con sonidos, y en lo que pasa en mi vida, esto influye mucho en mi música, porque eso me mantiene honesta, comprometida, buscando dar siempre el mejor show”, resaltó la mochitense.
Tras este disco, Sandra señaló que lo que sigue será lanzar nuevos sencillos, además de nuevos proyectos también en la actuación.
”Mi objetivo en la música es dejar un legado cuando yo ya no esté, para que otros lo puedan escuchar, creo que las plataformas dan mucho esa ventaja, son accesibles incluso cuando el artista ya no está”, dijo.
Sus redes sociales
Instagram: sandra_fes
YouTube: Sandra Fes