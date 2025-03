Olivia Rodrigo bajo críticas en redes sociales por conciertos en Latinoamérica

Por medio de redes sociales, muchos fanáticos han expresado su decepción e incluso enojo después de enterarse que la intérprete de Get him back! decidió no traer el escenario original del GUTS World Tour y que además quitó varias canciones de la presentación.

”No sé si reír o llorar de que pensamos que tendríamos el show de la vida porque eran sus primeros estadios y que seguro haría algo diferente y lo diferente fue que nos quitaron toda la producción y parte del setlist”, redactó un usuario en X.