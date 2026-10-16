Olivia Rodrigo y Chappell Roan estrenan video retro

La colaboración entre ambas artistas no es reciente. Chappell Roan abrió conciertos de Rodrigo durante etapas anteriores de sus giras, incluida la GUTS World Tour. En agosto de 2024, las cantantes compartieron escenario en Los Ángeles, donde interpretaron juntas “Hot to go!”, tema de Roan.

El lanzamiento reúne a dos figuras destacadas del pop actual. La nueva versión de la canción de Rodrigo, parte de su tercer álbum de estudio “You seem pretty sad for a girl so in love”, incorpora la voz de Roan y modifica la letra original.

Olivia Rodrigo y Chappell Roan lanzaron una nueva versión de “Expectations” y un videoclip inspirado en programas de concursos televisivos retro. El material audiovisual cuenta con la participación del músico David Byrne como presentador.

De acuerdo con un anuncio de Universal Music, el lanzamiento representa la primera colaboración oficial de Chappell Roan como artista invitada en un sencillo de otra intérprete. La producción musical del remix estuvo a cargo de Daniel Nigro, colaborador habitual de ambas.

El videoclip, titulado “The Big Expectations Show”, muestra a Rodrigo y Roan como participantes de un concurso televisivo ficticio. Los escenarios son coloridos, con gráficos llamativos y múltiples referencias a los programas de entretenimiento de las décadas de los ochenta y noventa.

La producción audiovisual explora la idea de competir en distintas pruebas, mientras las artistas desarrollan una historia que aborda las expectativas amorosas. El video fue dirigido por Bardia Zeinali, un realizador con experiencia en producciones audiovisuales para otros artistas de la industria musical.

David Byrne, músico reconocido por su trabajo con Talking Heads, aparece en el videoclip como presentador del programa. Daniel Nigro, quien produjo la canción, también tiene una participación especial dentro de la producción.

La versión original de “Expectations” forma parte de “You seem pretty sad for a girl so in love”, el tercer álbum de estudio de Olivia Rodrigo, publicado en 2026. El remix amplía el universo de la canción con la participación de Chappell Roan, quien añade su propia interpretación a la historia del tema.

Con este estreno, Olivia Rodrigo y Chappell Roan trasladan su relación profesional a una colaboración discográfica. Esta fusión de talentos combina sus estilos musicales y suma una propuesta audiovisual con una marcada estética retro, generando un interés renovado en la canción.