One Direction prepara documental en Netflix tras la muerte de Liam Payne

Zayn Malik y Louis Tomlinson, ex integrantes de One Direction, llegaron a un acuerdo con Netflix para protagonizar un nuevo documental que repasará la historia de la banda y recordará a su fallecido compañero Liam Payne.

El proyecto se encuentra en etapa de rodaje y mostrará los momentos más significativos de la banda, desde su separación en 2016.

Malik y Tomlinson harán un viaje por carretera a través de Estados Unidos como eje central del documental y durante el recorrido, compartirán memorias de sus años como parte de la agrupación, de acuerdo con The Sun.

También reflexionarán sobre el impacto que tuvo en sus vidas la repentina muerte de Liam Payne en 2024.

“Este será un espectáculo absolutamente enorme para Netflix y está garantizado que volverá frenético al ejército global de fanáticos de 1D”, declaró una fuente cercana a la producción citada por el medio británico, de acuerdo con infobae.com.

También se adelantó que el documental no solo mostrará anécdotas, sino que permitirá conversaciones más íntimas y profundas sobre lo que significó para ellos haber formado parte de One Direction, surgida en el programa The X Factor en 2010.

Aunque no se han revelado cifras oficiales, reportes de prensa señalan que el acuerdo firmado por Malik y Tomlinson con la plataforma de streaming es de carácter multimillonario. El proyecto forma parte de la apuesta de Netflix por los documentales musicales que generan gran expectativa en audiencias jóvenes y nostálgicas.

La compañía espera que el proyecto de One Direction siga la misma línea de otros documentales de artistas y se convierta en un fenómeno global cuando se estrene el próximo año.

El regreso de los miembros de One Direction a la pantalla ocurrió en medio del dolor por la pérdida de Liam Payne, quien falleció el 16 de octubre de 2024 tras caer desde el tercer piso del Hotel CasaSur Palermo en Buenos Aires, Argentina. Tenía tan solo 31 años.

El funeral de Payne, celebrado el 20 de noviembre en el Reino Unido, reunió de forma emotiva a Malik, Tomlinson, Harry Styles y Niall Horan, quienes habían mantenido caminos separados desde la pausa indefinida de la banda en 2016.

Antes de la tragedia, los cinco integrantes originales habían comenzado conversaciones para una reunión especial que marcaría el regreso del grupo tras casi una década de ausencia. Según informó Us Weekly, existían planes preliminares para realizar un espectáculo único que reuniría a la alineación completa, incluyendo a Zayn Malik, quien había abandonado One Direction en 2015.

El proyecto, sin embargo, quedó suspendido tras el fallecimiento de Payne, lo que reforzó el carácter emocional del nuevo documental que ahora prepara Netflix.