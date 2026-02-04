Operan a Channing Tatum de un hombro, el actor confirma lesión grave

El actor Channing Tatum fue sometido a una cirugía de hombro tras sufrir una separación grave, lesión que requirió intervención médica inmediata.
La noticia se confirmó este martes 4 de febrero de 2026, luego de que el propio Tatum compartiera imágenes y mensajes desde el hospital a través de sus redes sociales.
De acuerdo con las publicaciones del actor, la lesión corresponde a un “separated shoulder”, una condición distinta a una fractura simple. Este tipo de lesión ocurre cuando la clavícula se separa del omóplato, generalmente por ruptura de ligamentos y, en algunos casos, con afectación ósea.
La gravedad del daño hizo necesaria una cirugía para estabilizar la articulación. Channing Tatum publicó una fotografía en blanco y negro desde la cama del hospital, vistiendo bata y gorro quirúrgico, acompañada del siguiente mensaje, señala elimparcial.com
“Just another day. Another challenge. This one is gonna be hard. But whatever. Let’s get it.”(Solo otro día. Otro desafío. Este va a ser duro. Pero vamos con todo”, escribió.
Además, compartió radiografías del antes y después de la cirugía. En la primera imagen se aprecia el hombro completamente separado. En la segunda, ya tras la operación, se observa un tornillo de gran tamaño fijando la articulación. El propio actor bromeó al respecto con los textos. “Separated shoulder” y posteriormente “Screwed shoulder. Yay”.
Hasta el momento, Tatum no ha detallado cómo se produjo el accidente. Sin embargo, el actor es conocido por realizar muchas de sus propias acrobacias y escenas físicas, lo que ha provocado lesiones previas durante rodajes.
Medios especializados señalan que la lesión podría estar relacionada con grabaciones recientes, aunque no existe confirmación oficial sobre un proyecto específico.
La publicación generó preocupación inmediata entre sus seguidores, quienes inundaron los comentarios con mensajes de apoyo. Su pareja, la modelo australiana Inka Williams, también reaccionó con un mensaje cariñoso “Big bad wolf, we got disss”.
El actor, por su parte, reconoció que la recuperación será compleja, aunque mantuvo una actitud optimista frente al proceso. Por ahora, no hay información oficial sobre retrasos o cancelaciones en sus proyectos cinematográficos.
No obstante, especialistas señalan que una cirugía de hombro de este tipo suele implicar reposo y rehabilitación durante varios meses, especialmente tratándose de un actor con alta exigencia física.