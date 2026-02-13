Organiza Belinda una taquiza, con todo y mariachi en el rodaje de ‘Carlota’

Y para agasajar a sus compañeros, invitó un menú compuesto por tacos de chicharrón, de cochinita pibil y al pastor; salsas para acompañar y aguas frescas de jamaica y horchata para refrescarse durante una pausa del rodaje que reconstruye la historia de la única emperatriz de México y la turbulenta época de mediados del siglo 19.

Belinda —nacida en Madrid pero criada en México desde niña— convirtió por unas horas el set de la serie Carlota en una pequeña “embajada” mexicana.

En medio de las jornadas intensas de rodaje, Belinda decidió hacer una pausa y demostrar que tiene alma mexicana al sorprender al elenco y al equipo técnico de Carlota , la nueva serie producida por Sony Pictures Televisión que se filma en España, y organizó una taquiza y llevó un mariachi con el que naturalmente cantó.

Mientras el equipo trabaja en una producción de época que revive la historia de Carlota de Habsburgo —la princesa belga que llegó a México en 1864 como esposa del archiduque austriaco Maximiliano, en el marco del Segundo Imperio Mexicano impulsado por Napoleón III—, Belinda llevó el México contemporáneo al corazón del rodaje y no se quedó sólo en los tacos, uno de los prodigios de la vasta cocina nacional.

Como si citara sin decirlo la frase que hizo célebre Chavela Vargas: “Los mexicanos nacemos donde nos da la gana”, Beli tomó el micrófono y se sumó al mariachi para cantar frente a sus compañeros, detalla quien.com

El gesto arrancó aplausos, risas y varios videos que ya circulan en redes sociales, donde se ve el ambiente que se armó en la producción, gracias a la iniciativa de la cantante y actriz.

En lo que bien se puede calificar como “Fiesta mexicana” estuvieron sus colegas Mabel Cadena, Jaime Lorente, Miguel Ángel Silvestre, Bárbara de Regil y Sebastián Zurita, además del resto del elenco y el crew que durante meses ha recreado uno de los capítulos más complejos de la historia mexicana.

Entre bailes improvisados y celulares grabando el momento, el ambiente pasó de la solemnidad imperial, urge ver en esta producción al calor festivo que caracteriza a los mexicanos.

La serie Carlota, producida por Sony Pictures Televisión, es una ficción histórica inspirada en la vida de Carlota de Habsburgo, emperatriz consorte de México.

La producción busca retratar no sólo el romance político entre Carlota y Maximiliano, sino el contexto geopolítico que llevó a una princesa europea a instalarse en uno de los momentos más convulsos de la historia de nuestro país, marcado por la división entre liberales y conservadores, en plena intervención francesa.