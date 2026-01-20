Organiza Vicente Fernández Jr. el baby Shower de su esposa, sus hijos no estuvieron presentes

El baby shower organizado por Vicente Fernández Jr. y su esposa Mariana González por la próxima llegada de su hija Isabella se celebró con una gran asistencia de familiares y amigos en el Rancho Los Tres Potrillos, pero también dejó ver ausencias importantes dentro de la familia: los hijos de Vicente Fernández Jr. no estuvieron presentes, según información difundida en redes sociales. La celebración tuvo lugar el pasado fin de semana en la emblemática propiedad familiar, donde la pareja reunió a personas cercanas para festejar uno de los momentos más importantes en su vida personal. De acuerdo con reportes y las imágenes compartidas en redes, la celebración fue lujosa e íntima, con la presencia de varios miembros del círculo cercano de la pareja, así como representantes de la dinastía Fernández y allegados a Mariana.

Entre los invitados confirmados estuvieron doña Cuquita, madre de Vicente Fernández Jr., amigos cercanos y figuras del medio, así como familiares de Mariana González, músicos y artistas invitados compartieron momentos del evento. Los detalles compartidos en redes sociales muestran una decoración elegante en tonos pastel y una temática circense que fue parte del diseño del festejo. A pesar de la amplia asistencia, llamó la atención que ninguno de los hijos de Vicente Fernández Jr. estuvo presente en el evento, lo cual fue notado por usuarios y cuentas de farándula que comentaron sobre la celebración.

En el evento estuvo Doña Cuquita y otros familiares.