Organiza Vicente Fernández Jr. el baby Shower de su esposa, sus hijos no estuvieron presentes

El baby shower organizado por Vicente Fernández Jr. y su esposa Mariana González por la próxima llegada de su hija Isabella se celebró con una gran asistencia de familiares y amigos en el Rancho Los Tres Potrillos, pero también dejó ver ausencias importantes dentro de la familia: los hijos de Vicente Fernández Jr. no estuvieron presentes, según información difundida en redes sociales.
La celebración tuvo lugar el pasado fin de semana en la emblemática propiedad familiar, donde la pareja reunió a personas cercanas para festejar uno de los momentos más importantes en su vida personal.
De acuerdo con reportes y las imágenes compartidas en redes, la celebración fue lujosa e íntima, con la presencia de varios miembros del círculo cercano de la pareja, así como representantes de la dinastía Fernández y allegados a Mariana.
Ver esta publicación en Instagram
Una publicación compartida por Paola Gamboa (@paolagamboamakeup)
Una publicación compartida por Paola Gamboa (@paolagamboamakeup)
Entre los invitados confirmados estuvieron doña Cuquita, madre de Vicente Fernández Jr., amigos cercanos y figuras del medio, así como familiares de Mariana González, músicos y artistas invitados compartieron momentos del evento.
Los detalles compartidos en redes sociales muestran una decoración elegante en tonos pastel y una temática circense que fue parte del diseño del festejo.
A pesar de la amplia asistencia, llamó la atención que ninguno de los hijos de Vicente Fernández Jr. estuvo presente en el evento, lo cual fue notado por usuarios y cuentas de farándula que comentaron sobre la celebración.
La ausencia al baby shower de la hija de Vicente Fernández Jr. Los grandes ausentes, sus hijos. Ninguno fue. A la hija, una que se llama Sisi, no le hizo ninguna gracia que Mariana se haya embarazado.
Además de los hijos del cantante, otro más que no estuvo presente fue Alejandro Fernández, hermano de Vicente Jr., no asistió al evento; sin embargo, esa ausencia se podría deber a motivos de salud, ya que recientemente fue operado de emergencia por una apendicitis.
Hasta ahora, ni Vicente Fernández Jr. ni Mariana han emitido declaraciones oficiales sobre la ausencia de sus hijos en el baby shower. La pareja se ha limitado a compartir momentos festivos de la celebración en sus redes sociales, enfocándose en la celebración por la llegada de su hija.
En las fotografías publicadas por los anfitriones, aparece especialmente doña Cuquita, viuda del icónico Vicente Fernández, así como otros familiares que sí formaron parte del festejo.
El baby shower se organizó en vísperas del nacimiento de Isabella, la primera hija en común entre Vicente Fernández Jr. y Mariana González, cuyo nacimiento está previsto para febrero de 2026.
Este será el primer hijo en común de Vicente Fernández Jr. y Mariana González, aunque Vicente Jr. ya es padre de cuatro hijos de una relación anterior con Sisi Penichet.
El baby shower en el Rancho Los Tres Potrillos contó con una temática cuidada y decoración en tonos rosas, acorde con el género femenino de la bebé que está por nacer. Entre los detalles difundidos se vieron elementos decorativos alusivos a la llegada de Isabela, así como un pastel temático que destacó por su diseño.
Mientras que doña Cuquita fue una de las figuras familiares más destacadas de la celebración, las ausencias dentro de la familia cercana de Vicente Fernández Jr. generaron comentarios y preguntas entre el público y los medios de espectáculos.