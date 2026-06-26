Organizan fans de Michael Jackson un homenaje, a 17 años de su muerte

La propuesta consiste en reproducir de manera simultánea Heal the World , uno de los temas más representativos del artista. Más allá de rendir homenaje a su carrera, el objetivo es volver a colocar en el centro el mensaje de paz, unidad y ayuda social que marcó una parte importante de su trayectoria.

Este 25 de junio de 2026, la iniciativa ha tomado fuerza en redes sociales, estaciones de radio y comunidades de fans con una dinámica que busca reunir a personas de distintos países en un mismo momento y con una sola canción.

A 17 años de la muerte de Michael Jackson, millones de seguidores en distintas partes del mundo han organizado un homenaje global para recordar su legado musical y su labor humanitaria.

La dinámica es sencilla, pero busca generar un impacto global. Miles de personas se han sumado al llamado para reproducir al mismo tiempo la canción Heal the World, creando una sincronización masiva a nivel internacional, señala elimparcial.com

La idea es que, durante unos minutos, plataformas de streaming, radios, dispositivos móviles, reproductores físicos y redes sociales compartan un mismo mensaje a través de la música de Michael Jackson.

El homenaje no se limita a los fans. También se ha invitado a creadores de contenido, emisoras de radio y comunidades digitales a participar para ampliar el alcance de esta iniciativa.

La elección de Heal the World tiene un significado especial dentro de la historia del cantante. La canción, lanzada en 1991, se convirtió en una de las piezas más representativas de su faceta social y humanitaria.

Un año después, en 1992, Michael Jackson fundó Heal the World Foundation, una organización enfocada en apoyar a niños en situación vulnerable y comunidades afectadas por conflictos.

Por ello, los organizadores consideran que esta canción representa con claridad el mensaje que el artista buscó transmitir fuera de los escenarios: promover la paz, la empatía y la solidaridad.

La convocatoria está abierta para cualquier persona que desee sumarse. Los pasos para participar son simples. La reproducción simultánea se realizó el 25 de junio a las 14:26 horas, tiempo de Los Ángeles, momento que coincide con la hora en la que Michael Jackson falleció en 2009.

Este tributo global ocurre en un contexto de renovado interés por la figura de Michael Jackson. Parte de ese impulso ha estado relacionado con el estreno reciente de la película biográfica Michael, que ha generado conversación entre nuevas generaciones y seguidores históricos del artista.

De acuerdo con los reportes difundidos por la industria del entretenimiento, la cinta tuvo un arranque destacado en taquilla, lo que reactivó el interés en su vida, su música y su impacto cultural.