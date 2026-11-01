Óscar Ortiz pide un ‘Break Pa’ Llorar’ en su nuevo sencillo

Con una mezcla de cumbia norteña, destellos de cumbia tejana y pop contemporáneo, Óscar Ortiz presenta “Break Pa’ Llorar”, su nuevo sencillo y primer adelanto de lo que será su segundo álbum de estudio.

La canción aborda el desgaste emocional de una relación marcada por los celos y la incertidumbre, en la que el protagonista se debate entre darle otra oportunidad al amor o tomar distancia para decidir qué rumbo seguir.

Compuesto por el propio Óscar Ortiz y producido por Ismael Cano Jr., Matthew Rey, Ángel López y Mauro Muñoz, el tema combina sonidos tradicionales de la cumbia con sintetizadores y arreglos contemporáneos que le dan una identidad musical distinta.

A través de su letra, el cantante expresa el cansancio de una relación que parece haber llegado a su límite y plantea la necesidad de tomarse un tiempo para llorar, reflexionar y decidir si vale la pena continuar.

El sencillo ya se encuentra disponible en las plataformas digitales bajo el sello Sony Music Latin.“Break Pa’ Llorar” representa el inicio de una nueva producción discográfica en la que el artista explorará temas como el amor, la pérdida, los cambios personales y el autodescubrimiento.

De una familia de músicos a su propio camino

Originario de Tijuana, Baja California, Óscar Ortiz Medina es un cantante, compositor y músico de regional mexicano que pertenece a una familia ligada a la música.

Es hermano menor de los intérpretes Gerardo Ortiz y Kevin Ortiz, influencia que lo acercó desde temprana edad a la industria musical.

Además de cantar, toca instrumentos como la guitarra y el piano, y comenzó a escribir canciones durante su adolescencia.

En su trayectoria también ha participado como compositor de temas para otros intérpretes, entre ellos Gerardo Ortiz y Luis Coronel.

Uno de los temas que impulsó su popularidad fue “First Love”, colaboración con Edgardo Núñez, que superó los 200 millones de reproducciones y alcanzó el primer lugar de la lista Billboard Regional Mexican.

Su propuesta musical combina corridos, cumbias y baladas con arreglos acústicos y contemporáneos, una fusión con la que busca distinguirse dentro de la nueva generación del regional mexicano.

El 2026 ha representado un año importante para el tijuanense, quien lanzó su álbum debut “Silencio habla”, tuvo su participación en la serie Vevo DSCVR y fue incluido por Billboard en su selección de 26 artistas latinos a seguir durante este año.

Además, recibió su primera nominación a los Premios Juventud en la categoría de Mejor Álbum de Música Mexicana por su producción debut.

Con “Break Pa’ Llorar”, Óscar Ortiz comienza a revelar el sonido y las historias que darán forma a su próximo material discográfico, mientras continúa construyendo una carrera con una propuesta que reúne diferentes matices del regional mexicano.