Óscar Padilla honra a los adultos mayores con su nuevo tema ‘65 y más’

El cantante Óscar Padilla, originario de Tuxpan, Nayarit, continúa consolidando su carrera dentro del regional mexicano con el lanzamiento de su más reciente sencillo titulado “65 y más”.

Esta canción rinde homenaje a los adultos mayores que han dedicado su vida al trabajo y hoy gozan del merecido apoyo económico que otorgan los programas sociales en México.

Conocido por sus letras que conectan con la vida cotidiana, el también músico y compositor ha dejado huella en el género con temas como “El merolico”, “El tamalero”, “El mudo”, “El limoncito” y “Y si me quieres”, este último, uno de los más populares de su repertorio, que lo catapultó a la fama a nivel nacional.

En entrevista, Padilla compartió que “65 y más” nació como una forma de agradecer y reconocer la importancia de las personas de la tercera edad en la sociedad.

“Es un tema con mucho respeto y cariño. Ellos nos han dado todo, y ahora les toca disfrutar un poco con esta ayuda que, aunque no lo es todo, sí alivia en muchos sentidos”, expresó el artista.

La canción, además de tener un enfoque social, mantiene el sello característico de Óscar Padilla ya son ritmos tradicionales del regional mexicano, letras cercanas a la gente y un profundo sentido de identidad popular.

Como parte de la promoción de este nuevo tema, el cantautor anunció que próximamente estará en Mazatlán, donde ofrecerá presentaciones y encuentros con medios y seguidores para dar a conocer más de su proyecto musical.