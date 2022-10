Benavides que además de actuar, dirigir, escribir y coproducir el filme, compartió un vide en su cuenta oficial de Instagram en el que afirma que hubo una tragedia durante el tiempo que se mantuvo la producción y aseguró que habían fallecido dos compañeros: Marco Antonio Curiel Pérez y Luis Manuel Gutiérrez, de acuerdo con quien.com.

Comentó el viernes fue un día muy especial porque los compañeros más cercanos a ellos, “sus amigos que también son figurantes” decidieron terminar la película en su honor.

“Regresaron a este set porque, en palabras de ellos, es lo que tanto Luis como Marco hubieran querido por lo bien que estaban pasando este tiempo, por lo mucho que hayan disfrutado y todo el amor que hayamos generado o compartido desde que empezamos este proyecto”.

Osvaldo recalcó la producción no tuvo “ninguna responsabilidad sobre el hecho” y que no obstante lo ocurrido, se ha mantenido cerca del doloroso proceso para ayudar en lo máximo posible.

“Ha sido un proceso de mucha magia y mucha luz estos días, mucho amor, y justamente por eso fue un día tan especial ayer, porque a pesar de la oscuridad y la tragedia, el amor de las casi 200 personas que conformamos este equipo, incluidos todos, todas, se soportó el momento tan duro y tan difícil”, resaltó el protagonista de otras películas como Me late chocolate.

Se refirió tambien a las críticas que tanto él como otros integrantes de la producción han recibido con respecto a la manera en que reaccionaron ante la tragedia y dijo:

“Para las personas que están quejándose por la falta de empatía porque no estoy haciendo o no estamos diciendo las cosas que creen que deberíamos de decir, los invitaría a que se acerquen a los allegados de los compañeros fallecidos, de Marco y de Luis, pero mejor déjenlos en paz, es un proceso muy doloroso y hay que respetarlo. Hay que respetar que la gente reacciona ante las tragedias fuertes como puede, no como ustedes quieren que reaccionen. Ahí está, guárdensela porque así es la vida”.

Finalmente, aseguró que seguirá haciendo uso de su cuenta de Instagram como es su costumbre, dejando entrever que quizá no vuelva a tocar este tema.