“Empecemos porque YosStop no cuenta con cédula profesional de psicóloga. Eso quiere decir que lo que hace es ilegal, pues ofrecer cualquier servicio de psicología sin ser psicóloga incurre en el delito de usurpación de la profesión”, escribió en su cuenta de Facebook.

La mujer también aseguró que cobra 5 mil pesos sin ser especialista: “¿Y luego se preguntan por qué los verdaderos especialistas subimos nuestros costos? La psicología no es un circo y la salud psicológica no es un nicho de oportunidad para influencers y actores que no la hicieron en esas áreas. Etiqueten a Cofepris a ver si nos explican qué se hace en estos casos”, finalizó.