Ovacionan a Diego Luna en Cannes por su filme ‘Ceniza en la boca’

Los proyectos de Diego Luna siempre dan de qué hablar y la película Ceniza en la boca no fue la excepción. Este miércoles, durante su estreno mundial en la 79 edición del Festival de Cannes recibió una ovación de cinco minutos. Ceniza en la boca es uno de los estrenos más comentados del Festival de Cannes 2026. Es regreso como director de Diego Luna –tras cintas como Abel (2010) y Mr. Pig (2016)– y una adaptación de la novela homónima de Brenda Navarro publicada en 2022.

El reparto del filme (liderado por Adriana Paz y Anna Díaz) ya se acudieron a la Riviera Francesa para estrenar la película. De igual modo, se les fotografió junto a Gael García, quien protagoniza The End Of It que también se presenta en esta edición del festival. Junto al lanzamiento del filme, se anunció que fue adquirido por Netflix, así como su fecha de estreno en la plataforma. Estos son todos los detalles que debes conocer sobre, señala lifeandstyle.com

Netflix anunció en un comunicado que la película se estrenará en su plataforma en 2027 para los territorios de Latinoamérica, Portugal y España. Esto ocurrirá después de estrenarse directamente en cines (aún no se confirma la fecha). La cinta se proyecta por primera vez en Cannes este 13 de mayo 2026, dentro de la sección de Proyecciones Especiales.

Diego Luna fue ovacionado en Cannes.

Ceniza en la boca sigue a Lucila y Diego, unos hermanos que viajan desde México a Madrid para encontrarse con su madre, quien ha trabajado ilegalmente durante años para poder mantenerlos. Pronto descubrirán que la vida como mexicanos en España no es fácil. Cabe mencionar que esta es una adaptación de la novela de la escritora mexicana, Brenda Navarro. El libro parte de una premisa similar, excepto que en este, la historia comienza a partir del suicidio de Diego.