Ovacionan el documental de Oasis, Don’t Look Back In Anger, en el Festival de Venecia

El documental de Oasis, Don’t Look Back In Anger, recibió ocho minutos de ovación en el Festival de Venecia, un evento que reunió a Noel y Liam Gallagher en su primera aparición pública fuera de escenarios desde la reunión de la banda.

La proyección mundial del filme, que reconstruye el regreso de Oasis y su posterior gira Live ’25 tras la separación de 2009, marcó la reconciliación de los hermanos, quienes no se presentaban juntos en público fuera de un concierto.

La película, presentada fuera de competencia en la 83 edición del festival, fue creada por Steven Knight, responsable de Peaky Blinders, y dirigida por Dylan Southern y Will Lovelace, dupla detrás de Meet Me in the Bathroom. El documental pone foco en el proceso de reconciliación.

Al finalizar la función, Noel y Liam Gallagher se pararon frente al público mientras recibían el aplauso. En un momento de la ovación, Liam, conocido por su irreverencia, miró su reloj y preguntó: “Should we fuck off?”, antes de ser convencido de quedarse. Noel, por su parte, pareció secarse los ojos en un instante emotivo de la noche.

Antes de la proyección, los Gallagher llegaron al Lido veneciano en una embarcación y posaron juntos durante el photocall. Sin embargo, no participaron en la conferencia de prensa oficial, que quedó a cargo de Knight, Southern y Lovelace.

Oasis: Don’t Look Back In Anger presenta imágenes de la gira Live ’25, incluyendo sus dos shows en Buenos Aires, además de material registrado durante ensayos, backstage y encuentros entre Noel y Liam. También incluye las primeras entrevistas conjuntas de los hermanos en más de dos décadas.

Los directores del documental, Dylan Southern y Will Lovelace, explicaron que el objetivo fue observar el acercamiento entre los músicos sin intervenir demasiado en su dinámica. Parte de las primeras reuniones fueron registradas con cámaras discretas para evitar alterar la espontaneidad de los encuentros. El relato avanza desde los ensayos iniciales hasta los conciertos multitudinarios de la gira.

La película llega este jueves 10 de septiembre a los cines de Argentina, para luego incorporarse al catálogo de la plataforma Disney+.

1. Noel y Liam Gallagher celebran la ovación en el Festival de Venecia.

2. Los hermanos posan juntos antes del estreno del documental de Oasis.

3. El público ovaciona el documental Don’t Look Back In Anger en Venecia.