Ozzy Osbourne recibe el Premio a Toda una Vida en los BRIT Awards 2026

Ozzy Osbourne fue homenajeado a título póstumo en los BRIT Awards 2026, celebrados en Manchester (Inglaterra), donde recibió el Premio a Toda una Vida.

La ceremonia de los BRIT Awards 2026, celebrada en Manchester, cerró con uno de los momentos más comentados de la noche, este homenaje especial al ícono del heavy metal fallecido en julio de 2025.

El encargado de liderar el tributo fue Robbie Williams, quien tomó el escenario en el acto final de la gala para rendir honor a la trayectoria y el impacto cultural del legendario músico británico.

La información del homenaje fue confirmada por la organización de los BRIT Awards y por declaraciones posteriores de la familia Osbourne, difundidas por medios especializados en música y entretenimiento del Reino Unido.