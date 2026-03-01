Ozzy Osbourne recibe el Premio a Toda una Vida en los BRIT Awards 2026

Ozzy Osbourne fue homenajeado a título póstumo en los BRIT Awards 2026, celebrados en Manchester (Inglaterra), donde recibió el Premio a Toda una Vida.
La ceremonia de los BRIT Awards 2026, celebrada en Manchester, cerró con uno de los momentos más comentados de la noche, este homenaje especial al ícono del heavy metal fallecido en julio de 2025.
El encargado de liderar el tributo fue Robbie Williams, quien tomó el escenario en el acto final de la gala para rendir honor a la trayectoria y el impacto cultural del legendario músico británico.
La información del homenaje fue confirmada por la organización de los BRIT Awards y por declaraciones posteriores de la familia Osbourne, difundidas por medios especializados en música y entretenimiento del Reino Unido.
En el acto intervino mediante vídeo Dolly Parton quien subrayó la dimensión escénica del cantante: “Ozzy sabía cómo captar tu atención con su amor por la teatralidad, sus dones musicales... podía convertir cualquier ocasión en un auténtico espectáculo. Y en lo más profundo de su ser, Ozzy Osbourne era un showman. Su legado ha dejado una huella permanente en los amantes de la música de todo el mundo”.
Tras el vídeo, subieron al escenario su viuda, Sharon Osbourne, acompañada por su hija Kelly Osbourne y por Louis Osbourne, hijo del músico fruto de su primer matrimonio. La familia recogió el premio en memoria del cantante y agradeció el reconocimiento a su carrera, de acuerdo con hellpress.com.
Al recoger el premio, Sharon dijo que Ozzy ha ascendido al cielo para convertirse en uno de los músicos más reconocidos y respetados. “Si Ozzy estuviera aquí esta noche... estaría muy orgulloso de recibir este reconocimiento del país que amaba”.
Robbie Williams encabezó la actuación acompañado de una banda formada especialmente para la ocasión, en una versión que combinó respeto por el material original con una ejecución sobria y directa.
Uno de los momentos más destacados del número fue el solo de guitarra elevado interpretado por Zakk Wylde, pieza clave del sonido de Ozzy durante años y uno de sus colaboradores más cercanos, de acuerdo con elimparcial.com.