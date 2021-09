$!Pablo Lyle: A un paso de la cárcel o la libertad

El proceso no ha sido fácil para el actor mazatleco, porque ha sido un peregrinar entre las audiencias pospuestas, su defensa hasta ahora sin resultado positivos para el actor y las solicitudes de justicia y nuevas demandas de parte de la familia de Juan Ricardo Hernández.

“No puedo hablar al respecto, ya habrá alguien encargado de hablar de eso después. Por cuestiones obvias, no puedo tocar el tema”, dijo el actor, un día antes de la muerte del hombre en la ciudad de Miami, Florida.

El protagonista del filme Mirreyes vs. Godínez fue detenido por las autoridades norteamericanas en el aeropuerto de Miami, para después rendir su declaración, y tras pagar una fianza de 5 mil dólares fue puesto en libertad.

“Se me hace difícil pensar que un solo golpe sea fatal, a menos que seas Mike Tyson o un boxeador profesional, que obviamente este actor no es”, dijo el abogado para un programa de televisión americana.

Con el permiso revocado para viajar a la Ciudad de México, Lyle fue llamado a presentarse ante el juez del condado de Miami, el día 8 de abril de 2019, donde su defensa presentó a la jueza Lisa Walsh un documento que decía que el actor no era culpable de la muerte del cubano.

“Mi papá tenía problemas en la rodilla y no podía casi caminar, fue muy duro, él no tenía (Pablo Lyle) por qué haber hecho eso”, expresó el hijo.

Entre lágrimas, Juan Ricardo Hernández, hijo del fallecido, señaló: “Mi papá no se merecía esto, era una buena persona, buen padre e hijo”, declaró a un canal de televisión internacional.

Aquí, la defensa del actor presentó un documento donde Lyle López se declaraba no culpable de la muerte de Juan Ricardo Hernández, a quien golpeó el 31 de marzo, y que después falleció a consecuencia de las lesiones en un hospital por muerte cerebral.

“Queremos informarles que la cuenta creada de GoFundme para recaudar fondos a favor de Pablo Lyle no tiene relación alguna con el actor, por lo que les pedimos a todas las personas que no donen dinero a esta cuenta ni a ninguna otra que pueda ser creada, ya que este tipo de acciones pueden perjudicar el actual proceso legal de Pablo”, pidió la agencia.

Sin embargo, la agencia que representa a Lyle envió un comunicado oficial solicitando hacer caso omiso a esta petición y no dar dinero bajo ninguna circunstancia.

“Gracias infinitas por tu amor, por tu respeto, por tu apoyo, por tus oraciones, por tus consejos, por tu sentido común, por vivirlo con nosotros y compartir lo que sentías. En estos días es en lo único que no he dejado de pensar: Gracias, concluye Araujo.

Fue hasta el 25 de mayo de 2019, cuando la defensa del actor sinaloense pidió que se le quitara el arresto domiciliario, y en su defecto también el grillete, pues argumenta que el delito que ha cometido no amerita que tenga arresto domiciliario en primera instancia.

Los cargos se basaron en que presuntamente el histrión no mostró una actitud de odio o rencor, sino desprecio imprudente por la vida de otro ser humano, según determinó la Fiscalía de Miami.

Al escuchar la solicitud, el juez Alan Fine le negó regresar a México, per sí modificó el arresto domiciliario, por lo que podría salir a reuniones con sus abogados, realizar visitas familiares e ir a la iglesia todos los días, en un horario de 7:00 a 18:00 horas, hasta la próxima audiencia que fue convocada por el juez Alan Fine, para el 11 de julio de 2019.

“Ha estado encerrado 24 horas, monitoreado con GPS. No ha visto la luz del sol”, mencionó uno de los abogados del actor al pedir que se modifique el arresto domiciliario que cumple en Miami.

Se reveló además, que el documento entregado al juez del caso refiere que los abogados demostraron que Pablo no es una persona de peligro para la sociedad y puede estar libre, además que existen personas que han cometido delitos más graves y esperan su juicio en libertad.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue el argumento que el abogado empleó, pues aseguró que la salida de Lyle de Estados Unidos no representa un riesgo y regresaría a su cita ante la justicia, ya que le es imposible esconderse “porque en México es tan conocido como Brad Pitt en Estados Unidos”.

“Esta es la primera vez que tengo la oportunidad de estar con ustedes, solamente quería agradecer el interés de todos por esto que está pasando. Quisiera también agradecer a la gente que ha mandado señales de apoyo, amor y cariño, agradezco infinitamente. Son momentos, ustedes saben, hay un proceso en camino y no puedo hablar más, quiero agradecerles mucho el estar acá”, comentó antes de retirarse y sin responder a las preguntas que le hacían reporteros.

Fue el 1 de agosto que, como parte de la defensa, los abogados del actor solicitaron muestras toxicológicas del cubano Juan Ricardo Hernández para determinar, entre otras, si tienen validez versiones de que la víctima tenía “problemas con el alcohol”, esto con el objetivo de aclarar si la víctima de 63 años, estaba bajo la influencia del alcohol o drogas cuando se aproximó al vehículo en que Lyle iba de pasajero el pasado 31 de marzo cuando se presentó la disputa, y así amparar a su cliente en la ley “Stand Your Ground” (Quédate donde estás) para anular el caso.

Después de comparecer, el juez rechazó desestimar el caso y fijó una nueva audiencia para el 22 de agosto de 2019, para que la defensa argumente bajo el alegato de la Ley de Florida “Stand Your Ground” (Defiende tu espacio) que establece que bajo ciertas circunstancias los individuos pueden usar la fuerza para defenderse si están en una situación que perciben como amenazante.

La defensa de Lyle había declarado que no se encontraba lista para enfrentar el caso y aunque trataron de aplazar la audiencia, el juez únicamente les dio una hora más.

“Vamos a revisar y decidiremos si lo vamos a apelar. De ser así, esa apelación sería llevada a la Corte Suprema y no hay límite de tiempo inmediato”, dijo Bruce Lehr, abogado de Lyle, al salir de la audiencia.

Y así fue, llegado ese día, Lyle fue notificado oficialmente el 9 de septiembre, de que no se aplicaría a su caso una ley de defensa propia de Florida que le salvaría de ir a juicio, por lo que una vez concluida la audiencia, los abogados apelarían a la negativa del juez de aplicar la ley conocida como “Stand Your Ground” (Quédate donde estás), argumentando que el actor golpeó a Hernández para proteger a su familia.

Aunque sus abogados presentaron pruebas y alegaron que su cliente actuó de esa manera ya que quería proteger a su familia y temía que Hernández tuviera un arma en su auto, solo le pegó una vez, no usó una piedra ni le pegó repetidamente.

Durante esta nueva comparecencia, el juez de nueva cuenta no quiso desestimar el cargo de homicidio involuntario que ha promovido la defensa de Lyle, que siempre ha buscado ampararlo bajo la ley de defensa personal.

Fue hasta el 8 de enero cuando se dio a conocer que sería el 15 de enero de 2020 cuando una corte de Miami por fin dicte sentencia a favor o en contra del actor Pablo Lyle, esto después de que el mazatleco se presentara en una nueva audiencia el 30 de diciembre de 2019, donde una vez más sostuvo el mismo testimonio que ha dado en otras ocasiones: que no tuvo otra opción que golpear a Ricardo Hernández durante un enfrentamiento que sostuvieron en una avenida de Miami.

La fiscal Rachel Morales-Gellis objetó el pedido alegando que es un riesgo para la continuidad del proceso judicial ya que Lyle podría optar por no regresar a Estados Unidos. Dijo además que el tribunal debería tener el pasaporte del actor, tal cual es hoy en día.

Va Lyle contra Florida

Fue el 2 de febrero de 2020, cuando Pablo Lyle presentó una demanda contra el estado de Florida, ya que asegura que las autoridades responsables del caso de homicidio involuntario que enfrenta le han negado inmunidad.

Con base en documentos legales, el histrión de 33 años de edad solicitó que el juez Alan Fine hiciera válido el argumento de que usó fuerza letal en defensa propia. El equipo legal del actor solicitó, además, que se revisen discrepancias que podrían afectar al futuro de Lyle López.

Pero una vez más, la corte de Miami rechazó validar su alegato de que actuó en defensa propia al dar un puñetazo a un hombre de la tercera edad, con el que su cuñado había tenido un altercado de tránsito minutos antes.

El 22 de febrero de 2020, la Procuradora General del Estado, Ashley Modd, desestimó la petición de Lyle, ya que aseguró hay varias inconsistencias que no sostienen la versión de que, efectivamente, actuó en defensa propia.

La Corte de Apelaciones consideró que en sus testimonios originales Pablo Lyle, así como su cuñado Lucas Delfino y su esposa, Ana Araujo, no declararon situaciones que el actor declaró luego en su apelación, entre éstas, que la víctima (José Hernández) amenazó a Lucas Delfino mientras discutían.

Fue entonces que la corte echó mano de videos y declaraciones de testigos que dijeron que la víctima jamás amenazó a Pablo; de hecho, la Corte tomó en cuenta el testimonio de una persona que asegura que Hernández pidió a Lyle que no le pegara, por lo que la corte de apelaciones llegó a la conclusión de no atender la petición de Pablo Lyle, porque no había señal que indicara que se sintió amenazado.