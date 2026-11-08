Pablo Lyle podría ir a prisión migratoria tras salir de la cárcel

Actor Pablo Lyle podría ser trasladado a un centro de detención migratoria por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) al concluir su sentencia penal el 29 de diciembre de 2026 en Miami, Florida, debido a su estatus irregular.

Lyle está cada vez más cerca de terminar la condena que recibió en Estados Unidos por el homicidio involuntario de Juan Ricardo Hernández. Sin embargo, su salida de prisión no significará que pueda quedar en libertad de manera inmediata.

La situación legal del actor involucra dos procedimientos distintos: el penal, por el que fue sentenciado a cinco años de prisión, y el migratorio, que deberá resolverse ante las autoridades estadounidenses. Este último es el que determinará su permanencia en el país.

Carlos González, abogado especialista en temas migratorios, explicó que, debido a que Lyle no tiene regularizado su estatus migratorio en Estados Unidos, agentes del ICE podrían recibirlo al concluir su condena. Posteriormente, sería trasladado a un centro de detención migratoria.

”Él no va a salir a la calle, porque él tiene una situación de inmigración”, señaló el abogado Carlos González al referirse al caso del actor.

Esto implica que, aunque cumpla su periodo en prisión por el caso penal, podría continuar bajo custodia mientras las autoridades migratorias determinan su futuro en territorio estadounidense.

El especialista detalló que, si Lyle busca permanecer en Estados Unidos y oponerse a una posible deportación, tendría que enfrentar un procedimiento migratorio que podría extenderse por varios meses. Durante ese tiempo, permanecería bajo custodia.

En contraste, si el actor decide regresar a México y acepta la deportación voluntaria, el trámite podría agilizarse. González indicó que, en ese escenario, Lyle tendría que firmar los documentos correspondientes para autorizar su salida del país.