Pablo Montero alista nuevos proyectos y celebra a México en Mazatlán

Con nuevos temas, un proyecto de televisión y música para celebrar a México, Pablo Montero mantiene activa su agenda artística mientras continúa festejando 25 años de trayectoria.

El cantante se encuentra en Mazatlán para ofrecer este sábado 12 de septiembre una Gran Cena Mexicana en el salón de Spectaculare, donde además de celebrar las Fiestas Patrias, compartirá con el público un espectáculo acompañado de mariachi y músicos invitados de México.

“Es una fiesta mexicana, una cena, súper cena, de show con mariachi y músicos de México.

Vamos a tener un gran repertorio para que la gente disfrute, cante, baile y pase una gran noche”, comentó durante un encuentro con medios de comunicación.

Aunque su presentación en el puerto es el motivo inmediato de su visita, Montero aseguró que trabaja en nueva música y adelantó que durante el espectáculo interpretará algunos de sus recientes temas, entre ellos “Que me digan viejo”, “Coqueta” y “Del dicho al hecho”, además de canciones que actualmente se encuentran en producción.

A la par de la música, el cantante prepara un nuevo proyecto para televisión que realizará en noviembre, aunque prefirió mantener los detalles como una sorpresa hasta que sea anunciado oficialmente.

En el terreno musical, Montero también participa en una producción relacionada con el Mundial, para la cual grabó el tema “Hermanos del Mundo” junto a banda sinaloense, canción que ya se encuentra disponible en plataformas digitales.

“Acabo de grabar un tema para el Mundial con banda, muy padre, que se llama ‘Hermanos del Mundo’”, adelantó.

Con 25 años de carrera, el intérprete considera que mantenerse vigente implica continuar innovando y presentar nueva música al público, especialmente en un mes en el que las tradiciones mexicanas cobran especial significado.

“Soy una persona muy afortunada en ser representante de nuestra música y llevar ya 25 años de carrera. Gracias al público, a la perseverancia y a estar siempre innovando y sacando nueva música”, expresó.

En su faceta como actor, Montero recordó su participación en la serie El último rey, donde interpretó a Vicente Fernández, experiencia que calificó como una bendición y un honor por la respuesta que tuvo la producción en México, Estados Unidos y otros países de Latinoamérica.

Por ahora, el cantante asegura que seguirá explorando nuevas oportunidades tanto en la música como en la televisión, mientras busca que sus encuentros con el público en Mazatlán sean cada vez más frecuentes.