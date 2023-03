En una entrevista que concedió a TV Azteca, el también actor de 48 años compartió que, en la actualidad, toma una terapia que le está enseñando a moderarse y medir sus adicciones, las cuales lo han llevado a cometer algunos equívocos que han afectado su vida laboral pues, si bien, Pablo no acepta las acusaciones con las que se ha relacionado últimamente, ha reconocido que faltó a un llamado muy importante de El último el rey , la serie de Juan Osorio que protagonizó.

Y aunque el actor no evadió el tema de la denuncia de la que se hizo acreedor hace un mes, por presunto abuso sexual, por dos jóvenes chiapanecas, tampoco quiso ahondar en el tema, al indicar que debido a que se trata de un asunto legal en proceso no se le tiene permitido difundir pormenores acerca de cómo van los trámites, lo que sí refirió es que es inocente de todo lo que se le señala.

“Si estoy en un concierto, termino y vienen personas, entrar al camerino y me ofrecen una bebida, un tequila o algo, cambia todo... ese tipo de cosas a mí me hacen daño”, reconoció.

Además, el intérprete de Dicen por ahí destacó que en uno de los escenarios en que tiene lugar su ingesta de alcohol excesiva es cuando se presenta en algún palenque, pues dijo que luego del show hay personas que se acercan al camerino para ofrecerle un trago y es hasta ahora cuando se percata de que aceptar copa tras copa no le hace ningún bien.

“¿Con qué pantalones tuvieron como para publicar esto? Es totalmente falso, serían incapaz jamás de hacer ese tipo de cosas”, aseguró y detalló: “En su momento, ya que se resuelva esto y pueda yo tener la libertad de comentarte y platicarte lo que realmente pasó y la verdad de que es...”, dijo.

Montero confió que lo más preocupante para él, en torno a dichas acusaciones, fue la reacción que tuvo su madre al enterarse, así como también la imagen que sus hijos puedan hacerse de él.

“Yo no sé la verdad como se atreven a publicar algo tan fuerte cuando no es cierto y cuando puedes hacerle daño a mucha gente; el escuchar a mi madre como estaba, pues sí me dio mucho coraje”, destacó.