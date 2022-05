$!Pablo Montero niega estar vetado por la familia de Vicente Fernández

Respecto a las supuestas amenazas y restricciones en su contra, Pablo Montero aseguró que no son ciertas y pidió que la situación se aclare:

“No, es que la verdad eso no es cierto, no sé de dónde salió esa información, pero pues yo estoy en muchas ciudades anunciando y en distintos palenques, no nada más en México, sino en Estados Unidos y en Sudamérica, pero la verdad no es cierto eso y bueno, yo creo que es algo que había que aclararlo porque no es cierto, no es verdad”, aseguró el actor en conversación con Gustavo Adolfo Infante.

En la misma llamada, Pablo dijo que tiene su agenda llena, pero que de momento, está totalmente concentrado en la segunda temporada de la serie El Último Rey, cuyos rodajes terminarán el 24 de mayo.

Al terminar de grabar todos los capítulos, el también cantante viajará hasta Tapachula, Chiapas, para ofrecer el primer palenque el 28 de mayo. En sus presentaciones, llevará un homenaje al Último Rey y su gira no terminará hasta diciembre de este mismo año. “Estoy muy contento porque vamos a llevar a cabo un gran espectáculo”, mencionó.

Posteriormente, Pablo Montero dio algunos detalles sobre el estreno de la segunda temporada de El Último Rey, de acuerdo con los promocionales publicados por Televisa y una publicación de Pablo Montero, protagonista de la serie, la segunda temporada se estrenará el próximo lunes 16 de mayo a las 21:30 por el Canal de las Estrellas.