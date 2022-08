Pablo Montero se molesta con reportera y la golpea a manotazos

Aunque no deja de sonreír, Pablo Montero quien ya está de pie tras terminar la conferencia, dice no con su mano a la reportera que empieza a querer entrevistarlo. En ese instante el originario de Torreón da un manotazo a los brazos de la reportera que sostiene un micrófono con una mano y con la otra una cámara.

Pablo responde: “No entiendo tu pregunta... o sea, ¿yo dije eso?”; la periodista afirmó que no lo mencionó él, pero son declaraciones que hicieron personas allegadas al cantante.

Segundos después, Pablo Montero persigue a la reportera y ya enojado, pidió a la periodista que no preguntara eso, “Entonces no me hagas preguntas que no vienen al caso y sé más profesional”, dijo el cantante quien pidió apoyo a una persona de seguridad del evento para juntos ir con la periodista.

Al llegar con la reportera, el cantante se acerca a la reportera y empieza a forcejear con ella para intentar quitarle su equipo. Visiblemente asustada, la periodista solo se hace para atrás y logra que el famoso no le arrebate su celular.

Al no conseguir su cometido, el cantante continúa arremetiendo contra la mujer y le advierte que tiene que bajar el video del altercado de la entrevista que captó en su celular la reportera; sin embargo, lo sucedido quedó captado por otra persona.