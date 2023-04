La situación se habría generado cuando la cantante colombiana se comunicó con su ex pareja para avisarle sobre su mudanza a Miami.

Este domingo Shakira se fue de Barcelona para empezar una nueva historia en su vida junto a sus hijos en Miami y se reveló que habría tenido un nuevo conflicto con el ex futbolista antes de que ella se fuera.

“De lo contrario, al no salirse de la propiedad, Shakira tendría que hacer frente a una indemnización”, agregaron las comunicadoras.

“El inmueble es la única propiedad que tenía la ex pareja y estaba a nombre de la sociedad BCN Two&Two SL, cuyo administrador era el padre de Gerard”, informaron.

Dos semanas antes de que Shakira dejara Barcelona, recibió una carta firmada por Joan Piqué Rovira, padre de su ex pareja Gerard Piqué, en la que le exigía que abandonara la casa de Espluges de Llobregat antes del 20 de abril, revelaron Laura Fa y Lorena Vázquez, en su podcast Mamarazzis.

La periodista Silvia Taulés dio a conocer los detalles de la supuesta conversación que Shakira y Piqué tuvieron días antes de la mudanza. “El viernes por la mañana, Shakira y Piqué habían mantenido una conversación muy tensa”, dijo la comunicadora citando a fuentes directas de la ex pareja.

Presuntamente, la cantante llamó al papá de sus hijos para informarle que finalmente dejaría Barcelona dentro de dos días.

“Le dijo que había tomado la decisión tras lograr el ‘OK’ de los médicos de su papá el jueves por la noche, también vía correo electrónico”, contó Taulés.

Los doctores de la clínica Teknon de Barcelona le comunicó a Shakira que, pese a “su fragilidad”, William Mebarak podía hacer el largo viaje a Miami y que en Estados Unidos los hospitales cuentan con la tecnología para ayudarlo a recuperar su salud.

Pese a que la cantante contactó al papá de sus hijos para avisarle que finalmente se iría, éste reaccionó molesto porque ya había leído la noticia en la prensa.

“Fue entonces cuando Shakira le recordó que hacía dos semanas había recibido una carta firmada por su papá, Joan Piqué, en la que le exigía que abandonara la casa de Esplugues de Llobregat antes del 20 de abril”, relató Silvia. “Pero, Gerard no le dio importancia al detalle, se centró en sus argumentos y no hubo ‘amable despedida’”, agregó.

Aunque hasta el momento Shakira no ha dado ninguna declaración, trascendió que presuntamente no pudo creer la molestía de su ex pareja, publicó quien.com.

“No entiende que Piqué se enfadara si él mismo, a través de su padre, le había mandado un escrito en el que daba por supuesto que estaría fuera de la vivienda a finales de abril”, delcaró Silvia Taulés.