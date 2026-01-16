Paga Sting más de 800 mil dólares por regalías a compañeros de ‘The Police’

De acuerdo con el encargado de defender a Sting en la demanda impuesta por Andy Summers y Stewart Copeland, el cantante Sting ha pagado 600 mil libras esterlinas (más de 800 mil dólares) a sus ex compañeros de The Police después de reconocer que les había pagado menos regalías de las acordadas, esto tras la imposición de la demanda a finales de 2024.

Este problema en realidad nació desde los inicios de la banda debido a desacuerdos en la repartición de ingresos.

Los miembros de The Police, el guitarrista Andy Summers y el baterista Stewart Copeland demandaron en 2024 a Sting, vocalista y bajista de la banda, argumentando que el cantante les debía millones de libras esterlinas por “daños y perjuicios sustanciales” en derechos de autor digitales.

La cantidad pagada por Sting en realidad está muy alejada de los 2 a 10 millones de euros que Andy Summers y Stewart Copeland solicitan como remuneración por sus “honorarios de arreglistas”, señala quien.com

El abogado de Sting también aclaró durante la audiencia ante el Tribunal Superior de Inglaterra y Gales que el pago del cantante correspondió a “ciertos infrapagos históricos admitidos”, a pesar de que el juicio para dar un veredicto aún no se realiza.

Si bien Sting es el compositor principal de la banda, Andy Summers y Stewart Copeland pelean que no recibieron créditos como coautores de las canciones de The Police; sin embargo, este ha sido un problema recurrente desde que la banda se unió.

El acuerdo inicial entre los miembros de The Police fue que se cedería el 15 por ciento los ingresos por derechos de autor al resto de integrantes.

Sting argumenta que no existe claridad en cómo se aplica este acuerdo en torno a la explotación digital de sus canciones ya que únicamente hace referencia la venta de discos físicos.

Por su parte, Andy Summers y Stewart Copeland defienden que el acuerdo debe ser actualizado para considerar las ganancias por plataformas de streaming y otros medios digitales.

A pesar de que ni Sting ni Andy Summers ni Stewart Copeland asistieron a la audiencia que se realizó ayer 14 de enero, los abogados de Summers y Copeland dejaron en claro que los músicos no se conformarán con la suma que Sting les ha dado porque merecen más dinero por las ganancias de medios digitales.

Hasta el momento no existe una fecha para la realización del juicio definitivo para este conflicto, por lo que la cantidad final que Sting deberá pagar aún no ha sido definida.