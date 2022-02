$!Pagará Belinda impuestos si se queda con el anillo de compromiso que le dio Nodal

De acuerdo con la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR) vigente en México, las donaciones cuyo valor excedan en un año de calendario más de tres veces el salario mínimo general del área geográfica, que en el país se mide por medio de la (UMA), deberían declararse ante la Secretaría de Hacienda.

En este caso, el valor excede por mucho la sumatoria del valor anual de la UMA en 2022, que es de 35 mil 101 pesos. Todo ello está detallado en el artículo 93, fracción XXII, inciso C.

“El artículo indica que, si se supera esta cantidad, tendría la obligación de informar que se recibió porque el monto es mucho dinero en especie. En teoría, si no informa no pasaría nada, si no lo vende, pero en estricto sentido debe informar que lo tiene en su poder”.

Sin embargo, la situación sería diferente para la intérprete de Luz sin gravedad si intentara vender la joya, ya que si recibe el dinero se pondría en el ojo de las autoridades, que podrían solicitarle que pague el impuesto correspondiente a su ingreso.