Pagará Chris Brown 13 millones de dólares a empleada doméstica, tras agresión de su perro

El tribunal también ordenó 885 mil dólares para la hermana de la víctima, Patricia Ávila, que presenció el incidente y reclamó daños por angustia emocional, y 50 mil dólares al esposo de María, Óscar Olivo, quien alegó que las secuelas físicas de su esposa afectaron su vida matrimonial, señala infobae.com

El veredicto emitido, establece que Brown y su empresa Black Pyramid LLC deben abonar 12.9 millones de dólares a María Ávila, quien sufrió heridas graves en el brazo y el rostro tras el ataque del animal en la residencia del artista en el barrio de Tarzana, en Los Ángeles.

Un jurado de California condenó al cantante Chris Brown a pagar 13 millones de dólares en daños a una empleada doméstica que fue atacada por uno de sus perros en diciembre de 2020.

Michael C. Murphy Jr., abogado de Patricia, celebró el fallo en un comunicado recogido por Rolling Stone. “Después de más de cinco años de litigio contra Chris Brown, estamos encantados de haber podido obtener justicia para nuestra cliente, Patricia. Fue un honor representarla”, declaró.

María Avila testificó en español a través de un intérprete y relató el ataque del 12 de diciembre de 2020, cuando el perro —un pastor caucásico también conocido como Ovcharka de Asia Central, de nombre Hades— la derribó mientras vaciaba una bolsa de aspiradora en el exterior de la casa.

Ante el jurado reunido en el tribunal de Van Nuys, describió cicatrices extensas, daño nervioso y trastorno de estrés postraumático. “Nunca volveré a ser la misma”, afirmó el 24 de junio.

Los cirujanos debieron extraer piel de su abdomen para injertarla en el brazo, y las laceraciones en el rostro requirieron decenas de puntos. Las restricciones por la pandemia impidieron que su familia la visitara durante los cinco días de hospitalización.

Ávila contó al jurado que el daño nervioso y la sensibilidad crónica en el lado izquierdo de su cuerpo le dificultan dormir y realizar tareas cotidianas, y que el miedo a los perros que le dejó el ataque terminó con su carrera como empleada doméstica, ya que la mayoría de sus antiguos clientes tenían perros.

La hija de la víctima, Yoseline Espinoza, también declaró en el estrado y relató la llamada de pánico que recibió de su tía el día del ataque.

El rapero de 37 años fue el primer testigo en declarar. Reconoció que no llamó al 911 personalmente porque temía que la grabación fuera filtrada a los medios, y admitió que abandonó la propiedad antes de que llegaran los paramédicos.

“Por cómo se usa siempre mi imagen. No quería una historia engañosa, o un circo, por mi estatus”, explicó ante el jurado. También confirmó que no instruyó a su equipo de seguridad para preservar las imágenes de las cámaras de vigilancia del inmueble.

Antes del juicio, Chris Brown había admitido negligencia bajo la ley de mordeduras de perro de California, aunque disputó la magnitud de las lesiones y argumentó que María Ávila tenía parte de la responsabilidad por haber salido sola al exterior.

El fallo se añade a una extensa lista de conflictos judiciales del artista. El 15 de mayo de 2025, Brown fue arrestado en el Lowry Hotel de Mánchester, Reino Unido, acusado de haber agredido a un productor musical con una botella en un club nocturno de Londres en febrero de 2023.