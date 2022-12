De la relación de Luis Miguel y la actriz Aracely Arámbula surgieron dos hijos, Miguel y Daniel, a quienes según trascendió, el intérprete de Culpable o no habría dejado de pagar la pensión alimenticia, por lo que en años recientes, la protagonista de la nueva versión de La Madrastra emprendió acciones legales en contra de su ex para que éste cumpliera con su obligación.

Todo parece indicar que en 2023 volverá a brillar El Sol , luego de que Luis Miguel habría pagado finalmente la pensión alimenticia de sus hijos Miguel y Daniel, por la que su ex pareja, la actriz Aracely Arámbula habría entablado una demanda en su contra hace algunos años.

En este sentido, Aracely Arámbula ha manifestado en el pasado su preocupación por el estado de la relación de Luis Miguel con sus hijos Daniel y Miguel o, mejor dicho, por la falta de un vínculo real entre ellos y que, a la postre, podría afectar el desarrollo de la personalidad de sus hijos, hoy adolescentes, ante la falta de apego por parte de su papá.

“Yo preferiría compartir más tiempo con la familia, que ellos pudieran compartir también allá (con Luis Miguel), por que el tiempo no regresa. Yo le diría que tomara ese bálsamo de amor y de la manera más amorosa que no se pierda esos momentos con ellos, conmigo no, es con ellos”, declaró hace unos años, según recordó la revista Clase.