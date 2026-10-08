Palenque Culiacán 2026 anuncia fechas y primeros artistas

La Banda MS y Los Chavalitos serán el primer número artístico el 27 de noviembre, del Palenque Culiacán 2026, que se efectuará del 12 al 29 de noviembre, confirmó la empresa Fiesta MX Entertainment, que asumirá la administración.

La empresa se presentó oficialmente con el lema #NuevaAdministración, marcando el inicio de una nueva etapa para la fiesta más esperada de noviembre en Culiacán. Buscan brindar certeza, orden y espectáculos de primer nivel.

El Palenque de Culiacán es un evento de gran tradición en la región, esperado por miles de personas cada año. Su nueva administración busca revitalizar la experiencia para el público, consolidando su oferta de entretenimiento.

Fiesta MX Entertainment informó que el Palenque Culiacán 2026 se realizará del 12 al 29 de noviembre. La empresa reveló que pronto comenzará a destapar su cartelera con una dinámica que mantiene a la expectativa.