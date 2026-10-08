Palenque Culiacán 2026 anuncia fechas y primeros artistas

La Banda MS y Los Chavalitos serán el primer número artístico el 27 de noviembre, del Palenque Culiacán 2026, que se efectuará del 12 al 29 de noviembre, confirmó la empresa Fiesta MX Entertainment, que asumirá la administración.
La empresa se presentó oficialmente con el lema #NuevaAdministración, marcando el inicio de una nueva etapa para la fiesta más esperada de noviembre en Culiacán. Buscan brindar certeza, orden y espectáculos de primer nivel.
El Palenque de Culiacán es un evento de gran tradición en la región, esperado por miles de personas cada año. Su nueva administración busca revitalizar la experiencia para el público, consolidando su oferta de entretenimiento.
Fiesta MX Entertainment informó que el Palenque Culiacán 2026 se realizará del 12 al 29 de noviembre. La empresa reveló que pronto comenzará a destapar su cartelera con una dinámica que mantiene a la expectativa.
Se dará a conocer una imagen con varios círculos con candado, los cuales se irán abriendo de manera gradual para revelar a cada artista y su fecha de presentación en el ruedo del Palenque. Cada apertura será una sorpresa y se anunciará a través de las redes sociales oficiales de la empresa.
En cuanto a la adquisición de boletos, se informó que la venta oficial comenzará el 2 de noviembre en la taquilla del Palenque Culiacán, con horario de 10:00 de la mañana a 6:00 de la tarde. También estarán disponibles en línea a través del sitio web queshow.mx.
“Culiacán quiere paz y quiere fiesta”, es el lema bajo el cual Fiesta MX Entertainment busca operar, según expresó la empresa.