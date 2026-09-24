Palenque de Culiacán, se deslinda de reembolsos, deudas y boletos no válidos

De acuerdo al comunicado, emitido por la empresa Fiesta MX Entertainment, da a conocer a toda opinión pública, que será la nueva administradora titular y organizadora de la fiesta de los sinaloenses en el Palenque de Culiacán 2026.

A través de un comunicado oficial en sus redes sociales, la nueva administración del Palenque de Culiacán 2026, señala que no responderá a pagos pendientes, deudas o reembolsos.

Por ello, la nueva empresa emitió los siguientes apartados, tras lo sucedido en el 2024.

1.- Fiesta MX Entertainment es una nueva administración, totalmente ajena a la empresa o personas que organizaron la edición del Palenque Culiacán 2024.

2.- Por tal motivo, Fiesta MX Entertainment, no se hace responsable de pagos pendientes, reembolsos, deudas, boletos no válidos, o cualquier compromiso adquirido por la administración pasada del Palenque Culiacán 2024.

3.-Cualquier reclamación relacionada con la edición 2024, deberá ser dirigida directamente a quien fuera la empresa organizadora del aquel año.

”Nuestra empresa llega a Culiacán con la firme intención de alegrar a dignificar esta gran fiesta sinaloense, presentando para el Palenque Culiacán 2026, un programa de artistas de primer nivel, para todos los gustos y con toda la calidad que el público se merece”, resalta el comunicado, cerrando así el mismo.