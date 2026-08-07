Paloma Cuevas y Luis Miguel reaparecen en México con visita a Los Cabos

Luis Miguel y Paloma Cuevas captaron la atención tras unos días juntos en Los Cabos, donde el cantante y la diseñadora española disfrutaron de unos días de trabajo como de descanso, de acuerdo con quién.com.

La presencia de la pareja en México coincidió con el rodaje de un comercial especial, mientras ambos compartieron guiños personales a la cultura nacional, señaló dicho medio.

La pareja llegó a Baja California Sur para el rodaje de un comercial con motivo del centenario de una marca refresquera, añadió la revista, viaje que les permitió también tomarse unos días de descanso.

Cuevas aprovechó su estancia para publicar imágenes de las vistas de Los Cabos y reveló un look veraniego: vestido negro de hombros descubiertos y accesorios dorados, ideal para el clima de la región.

La diseñadora española publicó imágenes en su cuenta de Instagram que dan una cierta continuidad al concepto del nuevo comercial de Coca-Cola protagonizado por Luis Miguel.

Y una foto de ella misma con un elegante look veraniego, vestido negro de tira bordada de hombros descubiertos, accesorios dorados y lentes oscuros.

Todo con música de “El Viajero” tema de fondo del comercial y que contiene la frase “México, te llevo en el corazón”.