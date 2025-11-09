‘Palomazo Norteño’ reunió a las leyendas de la música norteña en una noche inolvidable

La noche del sábado, el estadio Teodoro Mariscal se transformó en un escenario vibrante de música, recuerdos y emociones con la presentación del Palomazo Norteño “La borrachera perfecta”.

Las voces de las destacadas figuras del regional norteño, Lalo Mora, Eliseo Robles, Rosendo Cantú y Raúl Hernández tuvieron como invitado especial a Joel Elizalde, y juntos hicieron vibrar a los ahí presentes.

El espectáculo estuvo lleno de nostalgia, energía y sentimiento, recordando las décadas doradas de la música que ha marcado a generaciones.

Desde los primeros acordes, el público respondió con entusiasmo, coreando cada una de las canciones de las leyendas. Temas clásicos del repertorio grupero y ranchero resonaron con fuerza, mientras miles de voces se unían para revivir historias que, aunque pasadas, siguen vivas en la memoria colectiva.

El ambiente fue de celebración total, grupos de amigos y parejas disfrutaron de una velada que combinó talento, carisma y un profundo sentido de identidad musical.

Lalo Mora conquistó con su estilo inconfundible, interpretando clásicos como “Laurita Garza” y “Eslabón por eslabón”. Su experiencia quedó clara cuando apareció sobre el escenario y fue el más ovacionado al interpretar “El rey de mil coronas”.

Mientras que Eliseo Robles emocionó con su potente voz en temas como “Tragos de amargo licor” y “Ya no insistas corazón”. La primera canción que interpretó en la velada fue “Pa’que me sirve la vida”.

Por su parte, Rosendo Cantú demostró que su carisma y talento permanecen intactos, llevando al público por un recorrido musical lleno de ritmo y sentimiento. Conquistó al público desde su aparición sobre el escenario con “Prenda querida”, que de inmediato cantó el respetable.

Mientras que Raúl Hernández, con su distintivo estilo, puso a bailar a los asistentes con piezas llenas de sabor norteño. Y recordando a la Tigres del Norte, fue el primero en subir al escenario y cantar “Diamante Negro”.

”Buenas noches, me da mucho gusto reencontrarnos, gracias Mazatlán, mi querido Sinaloa por todo ese cariño”, dijo en su presentación Raúl Hernández.

Después de hacer cada uno su presentación con una canción de su autoría, iniciaron la velada los cuatro juntos con la canción “Chaparra de mi amor”, seguido de “Amor prisionero”.

Los artistas compartieron escenario en un espectáculo lleno de energía, humor y complicidad con el público.

Entre las canciones que se dejaron escuchar estuvieron, “Apenas te fuiste ayer”, “Aguanta corazón”, “Las tres tumbas”, “Cariño dónde andarás”, “Reproches del viento”, “Una página más”, “Ingrato amor”, “Casualidad”, entre otras.

Entre luces, aplausos y coros interminables, los artistas dejaron claro que la música de antaño sigue teniendo un lugar especial en el corazón de los mazatlecos.

“El Palomazo”, mostró el poder de la música para unir generaciones y encender la nostalgia con alegría.

Apertura del concierto

Joel Elizalde fue el encargado de abrir el concierto e inició con “El son de los aguacates”, seguido de “El gavilancillo”, “La mesa del rincón”, “Mi ranchito”, “Vete ya”, “La primavera”, “Cuándo apenas era un jovencito”, “Popotito”, “Sentimiento de dolor”.

Para continuar con su repertorio de canciones como, “El sol no regresa”, “Fuiste Acapulco”, “Como encendido clavel”, “La yaquesita”, “Allá en el rancho grande”, “Arboles de la barranca”, “Mi gusto es”, “La India bonita”, “Acá entre nos”, entre otras.

El artista fue recibido entre aplausos y ovaciones. Su presencia añadió un toque de fraternidad y homenaje a la dinastía musical a la que pertenece, reforzando el espíritu de compañerismo que caracteriza a estas figuras del género.