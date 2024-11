Pamela Anderson protagonizará la cinta ‘The Last Showgirl’ a sus 57 años

Pamela Anderson protagonizará la cinta The Last Showgirl, que estrenó su primer avance y la mostró en un papel que ya le valió una nominación al premio Gotham por actuación principal destacada.

La actriz de 57 años interpretará a Shelly, una experimentada corista de Las Vegas, cuyo espectáculo cierra abruptamente después de 30 años, lo que deja su futuro lleno de incertidumbre.

Según la sinopsis oficial de esta producción, será una “película conmovedora de resiliencia, diamantes de imitación y plumas”. Además de que Anderson será la estelar, el elenco del filme contará con la participación del Jamie Lee Curtis, Dave Bautista, Billie Lourd, Kiernan Shipka y Brenda Song.

Incluso, Miley Cyrus tendrá un crédito en este proyecto, ya que la canción “Beautiful That Way” la escribió especialmente para esta película.

The Last Showgirl fue dirigida por Gia Coppola, quien en una entrevista con Deadline en febrero de este año, aseguró que está muy complacido con el trabajo que logró junto con los actores, en especial de Pamela Anderson: “Siempre quise hacer una película en Las Vegas. Estoy muy orgullosa de nuestro elenco y equipo, especialmente de Pamela. No puedo esperar para compartir su interpretación atrevida y sincera”, expresó.

“Vi muchos paralelismos con Shelly, pero también vi que era una persona que tenía muchas ganas de mostrar su talento. Soñaba con todas esas actrices del pasado: ‘¿No sería este un papel interesante para Marilyn Monroe?’”, relató la directora.

La cineasta afirmó en el medio Entertainment Weekly que Anderson “es la Marilyn Monroe de nuestro tiempo” y se dio cuenta de eso cuando vio por primera vez el documental de 2023 de la estrella de Hollywood, Pamela, a Love Story.

De hecho, dijo que ella es una persona “muy inteligente” y un “ser humano interesante” que tiene una excelente formación artística: “Pude ver que era una mujer que realmente ansiaba expresarse como actriz de manera creativa”, comentó.

Este protagónico viene luego de que Pamela Anderson se sinceró en una entrevista con el medio The Sunday Times sobre su decisión consciente de mostrarse sin maquillaje en eventos públicos. De acuerdo con la actriz, desde que hizo este cambió se siente “más yo misma que nunca”, de acuerdo con infobae.com.

“Hay esta ropa hermosa. Estoy usando Vivienne Westwood. Tengo este gran sombrero y un hermoso abrigo. Nadie va a notar si no uso maquillaje”, explicó en la entrevista y contó que todo sucedió mientras se preparaba para asistir a la Semana de la Moda de París en septiembre de 2023.

The Last Showgirl tiene su estreno en cines selectos programado para el 13 de diciembre y luego llegará a las salas de varios países a partir del 10 de enero de 2025.