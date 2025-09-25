Pancho Barraza confirma concierto gratuito en Mazatlán este jueves

El montaje de un escenario en las inmediaciones de las Letras de Mazatlán ha despertado la expectativa entre locales y turistas, ante el anuncio en redes sociales de la presentación del cantante Pancho Barraza.

Aunque hasta el momento no hay un anuncio oficial por parte de las autoridades municipales, el artista confirmó en un video del evento., afirmando que el recorrido dará inició a las 17:00 horas, de este jueves, en Ciudades Hermanas. Ahí habrá algunos vehículos tipo guagua para quienes quieran acompañarlo en el recorrido.

El paseo costero culminará en las Letras, ubicadas en Valentinos, dónde dará un concierto.”

“Es hoy, hoy en el recorrido y el concierto que daremos en las letras, Mazatlán está de fiesta hoy”, dijo en sus redes sociales el cantante.

El “Poeta del Amor” regresará a su tierra natal para brindar un espectáculo sin costo al público.

El escenario en cuestión comenzó a armarse desde temprano este jueves 25 de septiembre, generando especulaciones entre los transeúntes y fanáticos del cantante.

Está “supuesta” presentación es una mancuerna con una página de un portal, que en los últimos días han estado promocionando el puerto con artistas locales, ya que “arman” la bohemia y así promueven a Mazatlán.