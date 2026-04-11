Pancho Barraza conquista a bikers en la Plaza de la Moto

Entre el rugir de los motores y la vibra intensa de la Semana de la Moto Mazatlán 2026, Pancho Barraza logró conquistar a miles de asistentes que se dieron cita en la Plaza de la Moto, donde el romanticismo se apoderó del escenario desde el primer momento.

“Buenas noches, Mazatlán, ¡que se escuche ese grito!”, fue el saludo con el que el llamado “Poeta del amor” desató la euforia del público, marcando el inicio de una velada cargada de nostalgia, sentimiento y energía.

Acompañado de su banda completa Santa María, bailarines y un vistoso show, el cantante apareció vestido de blanco con tejana del mismo tono, dando paso a una noche inolvidable.

El concierto arrancó con “Nuestro amor”, seguida de una lluvia de éxitos que fueron coreados a una sola voz como, “Mi amor y mi agonía”, “Una noche cualquiera”, “No volveré”, “Ya para qué”, “Mi gusto es”, “Vuelves por favor”, “Ya se fue”, “Qué bonito” y “Mi enemigo es el amor”, entre otras.

El público, acostumbrado a la adrenalina del ambiente biker, no dudó en entregarse a cada interpretación, iluminando el recinto con las luces de sus celulares.

La velada continuó con temas como “No llores mi recuerdo”, “Un indio quiere llorar”, “Ojalá y sea cierto” y “Adiós mi vida”, consolidando un repertorio lleno de clásicos. Además, Barraza presentó canciones más recientes como “Que me maten las penas” y “Discúlpame”, demostrando la vigencia de su música.

Uno de los momentos más especiales llegó con la participación de invitados. Su hijo, Julio Barraza, se “coló” al escenario para interpretar un tema del grupo Piso 21, sorprendiendo a los asistentes. También se sumaron Max Peraza, quien interpretó “Ya no vives en mí”, y Luis Alfonso Partida, conocido como “El Yaki”, además de un segmento especial acompañado de mariachi que elevó aún más la emoción de la noche.

La Plaza de la Moto lució abarrotada, rodeada de chalecos, banderas y motocicletas, creando la postal perfecta de esta fiesta donde la música y la cultura biker se fusionan.

Tal como en otras ediciones, Barraza demostró que su estilo no conoce fronteras, logrando una comunión única con el público.

Entre aplausos, voces y motores que no dejaron de sonar, Pancho Barraza reafirmó su lugar como uno de los artistas más queridos, dejando claro que su música también forma parte del espíritu biker, en una noche memorable.