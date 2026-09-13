Pancho Barraza conquista Tijuana e Ixtlán del Río

Pancho Barraza tuvo un fin de semana de actividad dentro de la música regional mexicana, con dos presentaciones que registraron lleno total, además del estreno de una colaboración con Banda La Adictiva.

El cantante, hecho en Mazatlán, llegó al Palenque de la Feria Nacional de Tijuana, donde compartió escenario con José Ángel Ledesma “El Coyote”, en una noche que consiguieron “sold out” y en la que ambos intérpretes llevaron al público parte de su repertorio ampliado.

Tras la presentación, “El Coyote” agradeció a los asistentes a través de sus redes sociales y destacó la convivencia musical con Barraza.

"Tijuana Muchísimas Gracias, son un público bien chingón no cabe duda. Gracias compa @panchobarrazaoficial por seguirme el rollo", escribió el cantante.

Por su parte, Pancho Barraza también compartió un mensaje para el público tijuanense, acompañado de fotografías de la presentación.

"¡Tijuana, qué noche tan mágica! ¡Sold Out! Gracias, mi gente, por cantar, bailar y entregarse con nosotros. Qué orgullo sentir su cariño y compartir esta noche con mi amigo @elcoyoteoficial", publicó.

La actividad del intérprete de “Mi enemigo el amor” continuó en Ixtlán del Río, Nayarit, donde nuevamente se presentó ante un lleno total.

“Gracias por esta noche y por tanto cariño mi gente de Ixtlán del Río, Nayarit, me los llevo en el corazón”, escribió Barraza en sus redes oficiales después del concierto.

Colaboración con La Adictiva

A la par de sus presentaciones, el cantante sumó una nueva colaboración a su trayectoria, ya que La Adictiva anunció el lanzamiento de “Mi amor y mi agonía”, tema en el que participa Barraza.

“Un clásico de la música de banda, ahora en una colaboración que nos llena de orgullo”, compartió la agrupación sinaloense al anunciar el estreno de la canción.

El tema en colaboración fue anunciado en las redes sociales oficiales de La Adictiva, que destacó la participación del cantante hecho en Mazatlán y lo presentó como un clásico de la música de banda llevado a una nueva versión.

Con esta colaboración, Barraza suma otro proyecto a su actual etapa musical y vuelve a unir su voz con una de las agrupaciones más representativas del estado.

Con más de tres décadas de trayectoria, el cantante ha construido un repertorio identificado principalmente con las canciones románticas y de desamor, además de mantener presencia constante en escenarios de México y Estados Unidos.

Para Barraza, el fin de semana representa una nueva muestra de la respuesta que mantiene de su público y de la vigencia de la música de banda que ha acompañado su carrera.

De ahí, que este 15 de septiembre festejará el Grito de Independencia con una presentación en la Macroplaza de Iztapalapa, en Ciudad de México, donde se espera una gran afluencia de fans.